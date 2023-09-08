Как выбрать качественный кофе - советы специалиста

Факт Все любители кофе стараются выбрать по-настоящему качественный бодрящий напиток. Но получить максимально вкусный и насыщенный кофе в чашке - задача не из легких. Специалистпо обжарке кофе, основатель школыбаристаЮрий Стальмахов дал советы, которые помогут выбрать действительно хороший кофе. Эти советы публикует портал sb.by.



Cуществуют три основных показателя, на которые нужно обратить внимание при выборе кофе.



Свежесть (обращайте внимание на дату обжарки кофе, неважно, молотый он или зерновой. Со дня обжарки должно пройти не более 60 дней - в этот период кофе считается свежим).

Информация о стране-производителе, регионе, в котором он был выращен(что содержится в пачке кофе: арабика или робуста? Если это микс, то в каких пропорциях? Ищите информацию на упаковке).

Чем больше в составе арабики - тем лучше продукт. К слову, страны, в которых не выращивают робусту, это Эфиопия, Колумбия, Кения. Там производят исключительно арабику. Если такой информации на упаковке не содержится, значит, вы приобретаете просто кофе. Он не обязательно будет плохого качества, но и не высшего.

Место, где выпокупаете кофе (первым делом нужно идти в розничный магазин.Следующее место - это крупные интернет-платформы. Здесь шанс приобрести качественный продукт также высок. Лидером среди мест реализации высококачественных продуктов являются кофейни и специализированные интернет-магазины от производителя).

"Вероятность в 90%, что вы купите именно в этих местах хороший кофе. В кофейнях и профильных онлайн-магазинах трудятся люди, которые понимают, чем занимаются, и работают на качество", - подчеркнул эксперт.

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