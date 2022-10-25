3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Как выбрать лучший спальный мешок?
Армейский спальный мешок - важный атрибут экипировки любителей многодневных походов и военных. Чем тактический спальник отличается от моделей для туризма, на какие характеристики обратить внимание при покупке зимнего мешка для экстремальных условий (температура -20, -30, -40 °С), рейтинг лучших изделий и советы эксперта - в материале РИА Новости.
Армейский спальный мешок
Спальный мешок - одна из главных вещей, необходимых для снаряжения армейцев, туристов, альпинистов, а также для тех, у кого возникла необходимость ночевать под открытым небом вдали от теплого помещения.
Зачем нужен
Чтобы полноценно отдохнуть на открытой местности при любой погоде и различных температурных режимах, необходим спальный мешок. Спальник военного типа рекомендуется использовать как профессиональным военным, так и призывникам, мобилизованным гражданам, сотрудникам спецподразделений и аварийных служб. Востребованы спальные мешки и среди гражданского населения - геологов, альпинистов, охотников и рыболовов.
"Спальник, постеленный на голую землю, не сможет достаточно обеспечить защиту спины, поэтому не стоит забывать о том, что в комплекте со спальником обязательно использовать коврик (пенку, каремат). Он не только обеспечит дополнительный слой между вами и землей, но и защищает спальник от повреждения ветками, колючками и камнями", - комментирует Александр Яковенко, мастер спорта по альпинизму, президент горного клуба "Управление альпинистских лагерей".
Как выбрать
При выборе спальника нужно руководствоваться:
собственными физическими данными (для мужчин и для женщин несколько отличается комфортная температура);
условиями, в которых будет находиться человек (время года, уровень влажности),
необходимостью долгих переходов (спальники бывают разными по весу в зависимости от наполнителя);
удобством и эстетичностью.
При выборе армейского спальника в первую очередь стоит учитывать температурный режим и сферу применения. Сложность выбора экипировки для проведения военных действий объясняется тем, что спальник должен обеспечивать комфорт и при этом быть компактным. Перед приобретением спального мешка следует решить, какие характеристики являются ключевыми.
Советы эксперта
Выбор наиболее подходящего спальника может спасти жизнь в случае, если придется находиться в экстремальных условиях. Следует выбирать изделия по росту и тепловым характеристикам, без простеганных насквозь швов, которые пропускают холод и влагу, с усиленной планкой, защищающей молнию, и качественной фурнитурой. Мешок должен выдерживать серьезные нагрузки. Так, синтетические спальники меньше подвержены конденсату, не привередливы в уходе и справляются с основной задачей - сохранить тепло на время отдыха.
"Полезным дополнением к спальнику будет вкладыш. Он очень удобен в использовании, обеспечивает дополнительную прослойку, предохраняет спальник от загрязнений. Вкладыши бывают из синтетических и натуральных тканей, по форме соответствуют форме спальника – для кокона или спальника-одеяла", - говорит Александр Яковенко.
Не лишним для защиты спальника от влаги будет специальный гермомешок. Это водонепроницаемый чехол, который защищает спальник, в каких бы условиях не приходилось находиться человеку. Также для удобного хранения спальника в продаже имеются компрессионные мешки, которые уменьшают объем спальника на 25-30 % за счет стягивания строп.
Фото: Pixabay
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов