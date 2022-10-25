Как выбрать лучший спальный мешок?

Армейский спальный мешок - важный атрибут экипировки любителей многодневных походов и военных. Чем тактический спальник отличается от моделей для туризма, на какие характеристики обратить внимание при покупке зимнего мешка для экстремальных условий (температура -20, -30, -40 °С), рейтинг лучших изделий и советы эксперта - в материале РИА Новости.

Армейский спальный мешок



Спальный мешок - одна из главных вещей, необходимых для снаряжения армейцев, туристов, альпинистов, а также для тех, у кого возникла необходимость ночевать под открытым небом вдали от теплого помещения.



Зачем нужен



Чтобы полноценно отдохнуть на открытой местности при любой погоде и различных температурных режимах, необходим спальный мешок. Спальник военного типа рекомендуется использовать как профессиональным военным, так и призывникам, мобилизованным гражданам, сотрудникам спецподразделений и аварийных служб. Востребованы спальные мешки и среди гражданского населения - геологов, альпинистов, охотников и рыболовов.



"Спальник, постеленный на голую землю, не сможет достаточно обеспечить защиту спины, поэтому не стоит забывать о том, что в комплекте со спальником обязательно использовать коврик (пенку, каремат). Он не только обеспечит дополнительный слой между вами и землей, но и защищает спальник от повреждения ветками, колючками и камнями", - комментирует Александр Яковенко, мастер спорта по альпинизму, президент горного клуба "Управление альпинистских лагерей".



Как выбрать



При выборе спальника нужно руководствоваться:



собственными физическими данными (для мужчин и для женщин несколько отличается комфортная температура);



условиями, в которых будет находиться человек (время года, уровень влажности),



необходимостью долгих переходов (спальники бывают разными по весу в зависимости от наполнителя);



удобством и эстетичностью.

При выборе армейского спальника в первую очередь стоит учитывать температурный режим и сферу применения. Сложность выбора экипировки для проведения военных действий объясняется тем, что спальник должен обеспечивать комфорт и при этом быть компактным. Перед приобретением спального мешка следует решить, какие характеристики являются ключевыми.



Советы эксперта



Выбор наиболее подходящего спальника может спасти жизнь в случае, если придется находиться в экстремальных условиях. Следует выбирать изделия по росту и тепловым характеристикам, без простеганных насквозь швов, которые пропускают холод и влагу, с усиленной планкой, защищающей молнию, и качественной фурнитурой. Мешок должен выдерживать серьезные нагрузки. Так, синтетические спальники меньше подвержены конденсату, не привередливы в уходе и справляются с основной задачей - сохранить тепло на время отдыха.



"Полезным дополнением к спальнику будет вкладыш. Он очень удобен в использовании, обеспечивает дополнительную прослойку, предохраняет спальник от загрязнений. Вкладыши бывают из синтетических и натуральных тканей, по форме соответствуют форме спальника – для кокона или спальника-одеяла", - говорит Александр Яковенко.



Не лишним для защиты спальника от влаги будет специальный гермомешок. Это водонепроницаемый чехол, который защищает спальник, в каких бы условиях не приходилось находиться человеку. Также для удобного хранения спальника в продаже имеются компрессионные мешки, которые уменьшают объем спальника на 25-30 % за счет стягивания строп.

