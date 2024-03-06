Как выбрать румяна - лайфхаки от визажиста

Все девушки знают, что с помощью румян можно освежить макияж, скорректировать черты и форму лица, скрыть некоторые недостатки. Но все достоинства этого косметического продукта может перечеркнуть неправильно подобранный оттенок.



Как определить, какие румяна подойдут лучше всего,рассказалавизажист Наталья Фелицына. Советы специалиста публикует sb.by.



Зачастую девушки не понимают, как правильно подобрать оттенок румян. Но есть простые способы, которые помогут определиться. Очень важно, чтобы цвет румян подходил под оттенок вашего тонального крема.



"Есть простой лайфхак, чтобы это проверить. Поднесите открытую палетку с румянами к лицу и сделайте селфи. После этого наложите на фотографию черно-белый фильтр. Далее необходимо сравнить оттенок румян и кожи. Если они совпадут в черно-белом варианте, значит цвет продукта подобран правильно, можно смело использовать средство в макияже", - поделилась визажист.



Румяна должны сочетаться с помадой. В таком случае макияж будет выглядеть более гармонично. Ещеважно, чтобы продукты имели одинаковый подтон - теплый или холодный, также сочетались по цвету.



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