Как выбрать спанбонд?
Для любителей огорода наступило время активной подготовки к новому сезону. Садоводы и огородники сажают овощи на рассаду, закупают удобрения, планируют посев культур. Ни один огород не обойдется без укрывного материала. Один из его самых популярных видов - спанбонд. Что же нужно учитывать при его покупке?
Спанбонд давно обосновался почти на каждом дачном участке. Почему же огородники отдают предпочтение именно этому укрывному материалу? Дело в том, что он имеет ряд полезных свойств. Самое главное - защита растений от холода и яркого солнечного света. Также он помогает прогревать грядки и бороться с сорняками. Спанбонд можно использовать для парников и грядок, защиты рассады овощных культур, саженцев ягодных кустарников и плодовых деревьев.
Какой бывает плотность спанбонда и какую роль она играет?
Плотность материала сыграет решающую роль в защите растений от неблагоприятных погодных условий.
Минимальная плотность мембраны (10–12 г/кв. м) обеспечивает надежную защиту при понижении температуры до минус 3 градусов.
Средняя плотность (25 г/кв. м) гарантирует безопасность растений при температуре минус 7 градусов.
Максимальная плотность(100 г/кв. м) используется для зимней защиты саженцев.
Цвет материала тоже имеет значение. Белый укрывной материал может быть использован для натягивания над любыми грядками и парниками. Он обладает светопроницаемостью, гидро- и гигроскопичностью, что способствует поддержанию комфортной температуры и предотвращает перегрев растений в парнике.
Черный спанбонд, в свою очередь, не пропускает свет, что делает его идеальным для подавления роста сорняков. Более того, темный материал притягивает солнечное тепло, ускоряя прогревание почвы и позволяя высаживать рассаду раньше.
