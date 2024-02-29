Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Как выбрать спанбонд?

Для любителей огорода наступило время активной подготовки к новому сезону. Садоводы и огородники сажают овощи на рассаду, закупают удобрения, планируют посев культур. Ни один огород не обойдется без укрывного материала. Один из его самых популярных видов - спанбонд. Что же нужно учитывать при его покупке?

Спанбонд давно обосновался почти на каждом дачном участке. Почему же огородники отдают предпочтение именно этому укрывному материалу? Дело в том, что он имеет ряд полезных свойств. Самое главное - защита растений от холода и яркого солнечного света. Также он помогает прогревать грядки и бороться с сорняками. Спанбонд можно использовать для парников и грядок, защиты рассады овощных культур, саженцев ягодных кустарников и плодовых деревьев.

Какой бывает плотность спанбонда и какую роль она играет?

Плотность материала сыграет решающую роль в защите растений от неблагоприятных погодных условий.

  • Минимальная плотность мембраны (10–12 г/кв. м) обеспечивает надежную защиту при понижении температуры до минус 3 градусов.

  • Средняя плотность (25 г/кв. м) гарантирует безопасность растений при температуре минус 7 градусов.

  • Максимальная плотность(100 г/кв. м) используется для зимней защиты саженцев.

Цвет материала тоже имеет значение. Белый укрывной материал может быть использован для натягивания над любыми грядками и парниками. Он обладает светопроницаемостью, гидро- и гигроскопичностью, что способствует поддержанию комфортной температуры и предотвращает перегрев растений в парнике.

Черный спанбонд, в свою очередь, не пропускает свет, что делает его идеальным для подавления роста сорняков. Более того, темный материал притягивает солнечное тепло, ускоряя прогревание почвы и позволяя высаживать рассаду раньше.

Фото взято из Интернета