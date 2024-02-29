Как выбрать спанбонд?

Для любителей огорода наступило время активной подготовки к новому сезону. Садоводы и огородники сажают овощи на рассаду, закупают удобрения, планируют посев культур. Ни один огород не обойдется без укрывного материала. Один из его самых популярных видов - спанбонд. Что же нужно учитывать при его покупке?



Спанбонд давно обосновался почти на каждом дачном участке. Почему же огородники отдают предпочтение именно этому укрывному материалу? Дело в том, что он имеет ряд полезных свойств. Самое главное - защита растений от холода и яркого солнечного света. Также он помогает прогревать грядки и бороться с сорняками. Спанбонд можно использовать для парников и грядок, защиты рассады овощных культур, саженцев ягодных кустарников и плодовых деревьев.



