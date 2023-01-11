Как выглядит строительная отрасль Беларуси сегодня - цифры, факты, прогнозы по строительству жилья

Белорусские строители востребованы не только в стране, но и за ее пределами. На экспорте стройуслуг только за прошлый год страна заработала порядка 600 млн долларов. Строим больше и у себя. О том, сколько квадратных метров жилья в Беларуси уже возведено и сколько планируется еще построить, рассказали в ток-шоу "Экономическая среда".

Подытожить, выполнено ли годовое задание на 2022 год по строительству 4,2 млн кв. м жилья специалисты смогут чуть позже, когда соберут все данные. Но профильный министр уверен, что белорусские строители сработали хорошо и не подвели. По данным за январь-ноябрь, возвели почти 3,5 млн кв. м, а это почти 39,5 тыс. новых квартир.

Даже несмотря на пандемию стройотрасль выполняет обязательства. И на этом останавливаться не собираются, наоборот, планируют к 2025 году увеличить количество возводимого за год жилья до 4,5 млн кв. м. Причем рост объемов строительства предполагается как в целом, так и по регионам.



Нуждающиеся могут пользоваться инструментами господдержки при строительстве. И вообще, порядка 40 % от общего объема введенного жилья строят для очередников. И в целом, за небольшим исключением, все они пользуются льготными ценами (1,3 млн кв. м в среднем в последние годы).При этом цену на метры с господдержкой опустили ниже средней зарплаты по стране.

Факт Сейчас цена 1 кв. м с господдержкой составляет 80 % от средней зарплаты.

Еще один социальный крен - жилье для многодетных. Сегодня это приоритет номер один. Практический каждый четвертый квадратный метр в Беларуси строится для многодетных (в 2021 году было построено 929,6 тыс. кв. м). Такую семью обязаны направить на строительство жилья в течение года с момента постановки на учет нуждающихся.

Теперь многодетные семьи могут построить квартиры и в некоторых коммерческих домах. В этом списке 29 объектов. И традиционно можно рассчитывать на льготы в соответствии с указами № 13 или № 240.

Если в Минске дорого, жилье можно построить и в городах-спутниках, расположенных не далее чем 40 км от столицы. И минчанам активно предлагают такие варианты. К слову, актуализировали генпланы Смолевичей, Руденска и Фаниполя, подготовили новые генпланы Заславля, Дзержинска и Логойска.

Категорий граждан из числа нуждающихся, которые могут рассчитывать на квадратные метры в городах-спутниках, стало больше. С 2022 года построиться здесь могут не только те, кто стоит на учете в районных администрациях столицы, но и те, кто стоит в очереди по месту работы или службы в госорганах и организациях Минска.

