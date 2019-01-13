3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Как выполняется поручение Главы государства по развитию арендного жилья - в очередной серии проекта "На контроле Президента"
В Беларуси планируется построить 135 тысяч квадратных метров арендного жилья. Такой амбициозный план нам озвучили в Министерстве архитектуры и градостроительства. О том, что коммерческие квартиры вполне могут стать реальной альтернативой личному жилью, не раз говорилось на высшем уровне. Но пока серьезных шагов в данном направлении так и не сделано.
Это нам показывает и статистика. Со старта программы за 6 лет построено около 20 000 квартир, но в общем жилфонде это лишь каждый 40-й квадратный метр - 2.5 %. Очень скромно, если учесть, что во многих странах Евросоюза арендных метров больше половины. А в Швейцарии и вовсе три четверти. О том, что данный рынок жилья нужно развивать, не раз говорил и Президент. Только в Минске на одну арендную квартиру претендует по 150 человек. При этом госконтроль постоянно выявляет факты, когда апартаменты из госжилфонда не заселяются из-за нецелевого использования и отсутствия ремонта.
В итоге квадратные метры простаивают, а люди живут в дорогостоящих съемных квартирах. Как выполняется поручение Главы государства по развитию арендного жилья в рамках очередной серии проекта "На контроле Президента", выясняли наши корреспонденты.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В Острошицком Городке после реконструкции открылся реабилитационный комплекс "Росток"
Современный дизайн и безопасность: в Заводском районе Минска открыли обновленный ЗАГС
Перевозчики хорошо сэкономят: новый участок дороги от Логойска до Плещениц открыли для движения
Вблизи границы с Польшей трое белорусов попались с беспилотником
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов