Как выполняется поручение Главы государства по развитию арендного жилья - в очередной серии проекта "На контроле Президента"

В Беларуси планируется построить 135 тысяч квадратных метров арендного жилья. Такой амбициозный план нам озвучили в Министерстве архитектуры и градостроительства. О том, что коммерческие квартиры вполне могут стать реальной альтернативой личному жилью, не раз говорилось на высшем уровне. Но пока серьезных шагов в данном направлении так и не сделано.

Это нам показывает и статистика. Со старта программы за 6 лет построено около 20 000 квартир, но в общем жилфонде это лишь каждый 40-й квадратный метр - 2.5 %. Очень скромно, если учесть, что во многих странах Евросоюза арендных метров больше половины. А в Швейцарии и вовсе три четверти. О том, что данный рынок жилья нужно развивать, не раз говорил и Президент. Только в Минске на одну арендную квартиру претендует по 150 человек. При этом госконтроль постоянно выявляет факты, когда апартаменты из госжилфонда не заселяются из-за нецелевого использования и отсутствия ремонта.