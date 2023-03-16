Как выполняется поручение Президента об удешевлении стоимости древесины для строительства жилья в сельской местности?

Строить красиво и недорого из дерева. Поручение Президента об удешевлении стоимости древесины для строительства жилья в сельской местности выполняется.

Открываются торговые площадки, где весь материал напрямую от производителя и продается с рентабельностью не выше 5 %. А также есть образцы готовых срубов. Сегодня их показали премьер-министру. В целом объемы индивидуального строительства в Беларуси растут. В этом году увеличатся до 40-50 % от всех новых квадратных метров. Роман Головченко поручил проработать вопрос о комфортных кредитах под покупку экологичных строений, а также подтянуть бизнес на эти площадки, чтобы, купив дом, не нужно было тратить время на поиск тех, кто его поставит на фундамент или займется отделкой.



Будут изучать и экспортный спрос на наши деревянные дома. Тем более у некоторых предприятий уже были поставки, белорусские строения показали себя отлично. Мурманская область России готова быть в числе покупателей. Сейчас идут переговоры.

