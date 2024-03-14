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Как выполняется поручение Президента по восстановлению дорог - в проекте "Вопрос номер один"

Повышенное внимание местным дорогам. Дедлайн по восстановлению - 9 мая. Президент поставил задачу, вице-премьер ответит.

Более 2 млрд руб. выделено в Беларуси на ремонт дорог в этом году. В планах ввод в эксплуатацию участка от Лепеля до Полоцка. Также идет работа на трассе от Логойска до Плещениц и от Смолевичей до Жодина.

Какие дороги отремонтируют в первую очередь? Пригодится ли опыт агрогородка Вишов? Кто и как контролирует качество дорожных работ? Смотрите в проекте "Вопрос номер один" 16 марта вечером на "Беларусь 1".

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