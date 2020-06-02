Как выращивать японскую сакуру в Беларуси

Японская сакуравстречает нас в Центральном ботаническом саду Национальной академии наук Беларуси. Оказывается, чтобы полюбоваться цветущей сакурой, не обязательно лететь в страну Восходящего солнца. Для растений этого вида достаточно благоприятные условия у нас,в частности, для сакурысорта "кику-шидаре". Сакура "Кику-шидаре" - дерево с плакучей формой кроны. Цветет с апреля по май розовыми махровыми цветами. Высота зависит от высоты штамба.

Вся ли то сакура, что вишня?

Сакура - это сборное название, в переводе с японского "вишня". Сами японцы, которые далеки от ботаники, называют множество вишен сакурами. А у нас к сакурам иногда еще относят различные растения из рода сливовых, куда входят мелкоплодные сливы, вишни. Ботаники объединяют их вообще в один род. И таким образом, многие растения можно назвать сакурой.Главное, что все эти деревья потрясающе красиво цветут. Нежно-розовыми облачками усыпана вся крона. Кажется, что урожайбудет небывалым. А вот и нет! Сорта с махровыми цветками не дают плодов. Вишневого варенья из них не получишь. Зато очень красивые.

Ханами - традиция любования цветами

Сорт вишни мелкопильчатой "канзан"выделяет обилие цветения, но он немахровый. Сами по себе цветочки мельче, но их гораздо больше. Деревоначинает цвести на 1-2 год после посадки. Форма кроны в молодом возрасте - перевернутый конус, с возрастом становится более широкой.Сакура "канзан" растет довольно быстро. За год прибавляет сантиметров 30. Деревце станет настоящим украшением сада, но урожай с него не снимешь.К сожалению, все сорта стерильные. Очень редко могут порадовать плодами.

Как зимуют сакурыв Беларуси?

Без всякого укрытиячувствуютсебянеплохо у нас. Растения из садовых центров только первые 2 года стоитнемножко укрывать. А потом они вполне мирятся с нашими погодно-климатическими условиями. Могут выдерживать морозы до -30. И даже ниже, если непродолжительное время.

Чем подкармливать сакуру?

Подойдут любые удобрения. Можно брать азот-фосфор-калий по отдельности, можно взять комплексное удобрение.Делать подкормку лучше весной, до цветения сакуры. И здесь нужен расчет с японской точностью. При кроне срадиусом в 1 м понадобится 300-400 гр удобрений.Равномерно рассыпаем их под кроной, потому что те корешки, которые питают растение, находятся не возле ствола, а практически по периферии кроны. Если земля открыта, нет газона, то лучше заделать удобрение граблями. А еслидождь в ближайшем прогнозе, то удобрение само растворится и попадет к корням.

Если дождя не предвидится, вас ждет нелегкая работа.Вот, например, под такое растение надо одноразово вносить 80-100 л воды. Те садоводы-любители, которые немножко побрызгали и думают, что достаточно, неправы.Корни у сакуры находятся на глубине 60-70 см. Чтобы промочить весь ком, надо много влаги.

Как отличить настоящую сакуру от подделки?

Как под видом сакуры не купить саженец миндаля трехлопастного или даже яблоню Недзвецкого.Специалисты объясняют. В питомнике обычно предлагают сортовые сакуры.Они, как правило, привиты на другое растение, чаще всего на черемуху. У нее характерная блестящая кора, которая может быть оранжевого или малинового оттенка, с полосками, видны чечевички. И на самих ветвях сакуры тоже ярко выраженные чечевички.Чечевички - это рыхлые пятнышки на коре для воздухообмена. Будем считать их паспортом сакуры. Не ошибитесь!

Отличительный признак сакуры - прививка. Обязательно ищите место прививки. На молодых саженцах оно хорошо заметно.

Эта сакура привита на черемуху. Самый устойчивый подвой.Чтобы вы были в этом уверены, возьмите полосочку коры и понюхайте. Также у нее характерный вкус - горький и совсем невкусный.

Зато подвой черемухи - очень морозостойкий. Штамб выдержит любые капризы природы.Поскольку на этом штамбе начал развиваться побег, который может отобрать жизненные силы у самой прививки, испортить дерево, его удаляем, как и обычную поросль на деревьях.

Как делать обрезку сакуры?

Растение это декоративное. Поэтому стрижка нужна не для урожая, а красивой кроны.Можно, например, укорачивать длинные ветки, которые свисают и мешают уходу за газоном.Обрезать сакуру, конечно, нужно ранней весной, до того как распустились почки. А сейчас мы просто покажемособенности.

Как и у других косточковых пород, когда мы обрезаем веточку, то оставляем пенек. Это связано с особенностями сосудистой системы. Сосуды отмирают достаточно глубоко, и надо чтобы они отмирали до контакта с той ветвью, которую мы оставляем.Крупные пенечки нужно обязательно замазать садовым варом. Иначе сакура может заболеть.

Болезней не очень много. Больше всего для нее страшен монилиоз, который повреждает сосуды веточки, и они отсыхают. Признаком болезни является то, что цветки начинают распускаться, появляются листочки, а цветки опадают. Такие ветви надо удалять с запасом, чтобы инфекция не проникла дальше по ветви. Монилиоз может попадать от слив, абрикосов, если они растут на участке.