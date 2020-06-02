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Как выращивать японскую сакуру в Беларуси
Японская сакуравстречает нас в Центральном ботаническом саду Национальной академии наук Беларуси. Оказывается, чтобы полюбоваться цветущей сакурой, не обязательно лететь в страну Восходящего солнца. Для растений этого вида достаточно благоприятные условия у нас,в частности, для сакурысорта "кику-шидаре". Сакура "Кику-шидаре" - дерево с плакучей формой кроны. Цветет с апреля по май розовыми махровыми цветами. Высота зависит от высоты штамба.
Вся ли то сакура, что вишня?
Сакура - это сборное название, в переводе с японского "вишня". Сами японцы, которые далеки от ботаники, называют множество вишен сакурами. А у нас к сакурам иногда еще относят различные растения из рода сливовых, куда входят мелкоплодные сливы, вишни. Ботаники объединяют их вообще в один род. И таким образом, многие растения можно назвать сакурой.Главное, что все эти деревья потрясающе красиво цветут. Нежно-розовыми облачками усыпана вся крона. Кажется, что урожайбудет небывалым. А вот и нет! Сорта с махровыми цветками не дают плодов. Вишневого варенья из них не получишь. Зато очень красивые.
Ханами - традиция любования цветами
Сорт вишни мелкопильчатой "канзан"выделяет обилие цветения, но он немахровый. Сами по себе цветочки мельче, но их гораздо больше. Деревоначинает цвести на 1-2 год после посадки. Форма кроны в молодом возрасте - перевернутый конус, с возрастом становится более широкой.Сакура "канзан" растет довольно быстро. За год прибавляет сантиметров 30. Деревце станет настоящим украшением сада, но урожай с него не снимешь.К сожалению, все сорта стерильные. Очень редко могут порадовать плодами.
Как зимуют сакурыв Беларуси?
Без всякого укрытиячувствуютсебянеплохо у нас. Растения из садовых центров только первые 2 года стоитнемножко укрывать. А потом они вполне мирятся с нашими погодно-климатическими условиями. Могут выдерживать морозы до -30. И даже ниже, если непродолжительное время.
Чем подкармливать сакуру?
Подойдут любые удобрения. Можно брать азот-фосфор-калий по отдельности, можно взять комплексное удобрение.Делать подкормку лучше весной, до цветения сакуры. И здесь нужен расчет с японской точностью. При кроне срадиусом в 1 м понадобится 300-400 гр удобрений.Равномерно рассыпаем их под кроной, потому что те корешки, которые питают растение, находятся не возле ствола, а практически по периферии кроны. Если земля открыта, нет газона, то лучше заделать удобрение граблями. А еслидождь в ближайшем прогнозе, то удобрение само растворится и попадет к корням.
Если дождя не предвидится, вас ждет нелегкая работа.Вот, например, под такое растение надо одноразово вносить 80-100 л воды. Те садоводы-любители, которые немножко побрызгали и думают, что достаточно, неправы.Корни у сакуры находятся на глубине 60-70 см. Чтобы промочить весь ком, надо много влаги.
Как отличить настоящую сакуру от подделки?
Как под видом сакуры не купить саженец миндаля трехлопастного или даже яблоню Недзвецкого.Специалисты объясняют. В питомнике обычно предлагают сортовые сакуры.Они, как правило, привиты на другое растение, чаще всего на черемуху. У нее характерная блестящая кора, которая может быть оранжевого или малинового оттенка, с полосками, видны чечевички. И на самих ветвях сакуры тоже ярко выраженные чечевички.Чечевички - это рыхлые пятнышки на коре для воздухообмена. Будем считать их паспортом сакуры. Не ошибитесь!
Отличительный признак сакуры - прививка. Обязательно ищите место прививки. На молодых саженцах оно хорошо заметно.
Эта сакура привита на черемуху. Самый устойчивый подвой.Чтобы вы были в этом уверены, возьмите полосочку коры и понюхайте. Также у нее характерный вкус - горький и совсем невкусный.
Зато подвой черемухи - очень морозостойкий. Штамб выдержит любые капризы природы.Поскольку на этом штамбе начал развиваться побег, который может отобрать жизненные силы у самой прививки, испортить дерево, его удаляем, как и обычную поросль на деревьях.
Как делать обрезку сакуры?
Растение это декоративное. Поэтому стрижка нужна не для урожая, а красивой кроны.Можно, например, укорачивать длинные ветки, которые свисают и мешают уходу за газоном.Обрезать сакуру, конечно, нужно ранней весной, до того как распустились почки. А сейчас мы просто покажемособенности.
Как и у других косточковых пород, когда мы обрезаем веточку, то оставляем пенек. Это связано с особенностями сосудистой системы. Сосуды отмирают достаточно глубоко, и надо чтобы они отмирали до контакта с той ветвью, которую мы оставляем.Крупные пенечки нужно обязательно замазать садовым варом. Иначе сакура может заболеть.
Болезней не очень много. Больше всего для нее страшен монилиоз, который повреждает сосуды веточки, и они отсыхают. Признаком болезни является то, что цветки начинают распускаться, появляются листочки, а цветки опадают. Такие ветви надо удалять с запасом, чтобы инфекция не проникла дальше по ветви. Монилиоз может попадать от слив, абрикосов, если они растут на участке.
Сакуру обработайте весной фунгицидами во время профилактического опрыскивания плодовых деревьев.Хорошо, что этим красавицам ничего не грозит. Век цветущей сакуры недолог - 2недели.
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