Когда сеять семена помидоров на рассаду в 2024 году?

К посадке томатов на рассаду белорусские дачники традиционно приступают в феврале, пишет портал 1prof.by. Но о том, когда правильно сеять томаты на рассаду, спорят многие дачники. Одни начинают еще в январе, другие ждут марта или даже апреля. На самом деле дата посадки напрямую зависит от условий, в которых будут расти овощи. В теплых странахрассаду помидоров высевают в январе, потому что планируют переселить ее в открытый грунт или теплицу уже в марте-апреле. Для развития и роста кустикам помидоров необходима среднесуточная температура не менее 18 градусов тепла, при этом температура почвы должна достигнуть хотя бы +10 градусов.

В марте и апреле в Беларуси еще недостаточно тепло, поэтому соотечественники высевают рассаду не раньше февраля. Далее надо определиться, где будут расти помидоры: в теплице или в открытом грунте. В теплом парнике кустикам томатов будет комфортно уже в середине-конце апреля, поэтому вы можете смело приступать к посеву семян на рассаду. Если добротной теплицы у вас нет, то посев семян лучше отложить как минимум на месяц, до марта.

На момент высадки рассады в открытый грунт кустикам должно быть не более 50-60 дней. Можно высадить и более взрослую рассаду, но такая приживается хуже. Урожайность у переросших кустиков будет снижена.