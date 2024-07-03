Как вышло, что в США бежала вся верхушка белорусских предателей, где они подчинялись уже не командованию Третьего рейха, а ЦРУ - в рубрике "Катюшин расчет"

История помнит: не успели еще отгреметь последние залпы Второй мировой, а США контрабандой вывозили нацистских преступников и их пособников, тех, кто мог пригодиться в борьбе с Советским Союзом.

В Штаты бежала вся верхушка белорусских предателей, где они продолжили жить, но уже подчиняясь не командованию Третьего рейха, а ЦРУ. Только созданная новая структура объединила под собой предателей со всего Союза. Они совершали диверсии и их использовали для пропаганды.

И когда на нашей земле их руки были в крови от жестоких преступлений против человечества, там они рассказывали о правах и демократии. Подробнее в рубрике Екатерины Тихомировой.

1945 год. Самая страшная за всю историю человечества война закончена. Осенью в Нюрнберге начнется невиданный по размаху судебный процесс - трибунал над военными преступниками нацистской Германии. Однако в это же время контрабандой вывозятся тысячи бывших офицеров СС и членов Нацистской партии Германии. Их будут укрывать, они доживут до самой старости в почете на другом континенте. Их преступления будут скрывать от общественности, особенно если эти преступники из числа коллаборантов Советского Союза. А 80 лет спустя убийц и карателей будут чествовать на самом высоком уровне.

Это бывший военнослужащий дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунке он же Гунько. В 44-м он принимал участие в убийстве 500 мирных граждан в селе на территории Львовской области УССР. Канада также укрыла и одного из главных палачей Хатыни - Владимира Катрюка. Где он безнаказанно дожил до своих 94 лет. Кленовый лист со свастикой. Канада сразу после Великой Отечественной стала домом для тысяч нацистов и их пособников. Как утверждают историки, попасть в Канаду еврейским беженцам было даже сложнее, нежели гитлеровцам.

Они поднимали свою левую руку и показывали свою татуировку СС. Она означала, что они против коммунизма, и их впускали. Надо обратить внимание на путь, который они проделали, чтобы попасть в Канаду. Они сдавались британцам после войны и оказывались в Великобритании. Британцы убедили канадцев взять с собой большую группу. Предположительно до 2 тыс. человек. Берни Фарбер, председатель канадской сети по борьбе с ненавистью, 2018-2023 гг.

Сразу после Второй мировой войны американцы дают старт перезагрузке мировой системы. Такие ценные кадры не могли пропадать под карой Фемиды. Им нужен был опыт служб СС, вермахта, идеологические кадры. Нюрнберг осудит верхушку рейха, осудит организации, однако многие преступники так и окажутся безликими. В период с 1945-го по 1959 годы американцы перевезли в Соединенные Штаты 1600 нацистских ученых, физиков, и "ракетчиков". Военные, замешанные в преступлениях, писали им справки и целые труды о боеспособности Красной Армии. Врачи передавали результаты своих зверских опытов над людьми в концлагерях. Отдельное место в противостояние за однополярный мир под шефством американцев будет отведено пособникам Гитлера из коллаборантов со всех республик СССР.

Прежде всего всех этих коллаборационистов: и украинских, и белорусских, и прибалтийских, и русских, использовали для пропаганды. Если мы вспомним про Радио Свобода и другие пропагандистские структуры, которые использовали для вещания на СССР, то мы увидим, что именно там значительная часть коллаборационистов использовалась. Это было даже несколько так комично, потому что люди, которые участвовали в карательных операциях, в эфире Радио Свобода рассуждали о нарушении в СССР прав человека. Александр Дюков, директор фонда "Историческая память", историк

О целях и задачах Радио Свобода . Его венчает Железный крест с символом 30-й гренадерской дивизии СС.

В условиях холодной войны нацисты и коллаборационисты, чьи руки по локоть в крови, вещали о человеке. Диктор ИгорьГлазенап под псевдонимом Ланин, например, был начальником полиции в оккупированной гитлеровцами деревне под Воронежом. Из белорусов Микола Абрамчик с 41-го по 43-й годы участвовал по программе руководства Третьего рейха в работе так называемого Белорусского комитета самопомощи в Берлине.

Белорусы в годы Великой Отечественной показали силу и отвагу народного духа. И здесь, конечно, были свои коллаборанты, однако, их число в сравнении очень мало. Поэтому ЦРУ, которое занималось вербовкой, внедряли белорусов-предателей в уже созданные группировки коллаборантов из числа украинцев и прибалтов. Эти преступники прожили свою жизнь в США. В честь тех, кто помог нацистам оккупировать Беларусь, в Америке даже установили памятник в честь тех, кто нёс демократии. Его венчает Железный крест с символом 30-й гренадерской дивизии СС.