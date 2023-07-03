Независимость страны - это и интеллектуальныйпотенциал. Оборона, медицина, IT, сельское хозяйство и промышленность - их развитие невозможно без вклада белорусских ученых.

Все передовые разработки, которыми гордится наша страна, представили на выставке "Беларусь интеллектуальная". Показать лучшее белорусам поручал Президент.

Достижения в разных сферах собрали сперва в столице, а затем экспозиция объехала все областные центры, чтобы ее увидело как можно больше жителей страны. О прогрессе, который не стоит на месте, Владислав Бондарь.

Как высоко взлетела белорусская наука? И какую траекторию полета фантазий ученых задает время? Многозадачность, простота и высший пилотаж - без пилота на борту.

Дроны. Технобойцы для обороны. Как этот белорусский "камикадзе". Или, если надо, воздушные "агрономы" для сельскохозяйственных полей.

Пожинать, что посеяли - мало. Важно искать рациональное зерно, как усовершенствовать. И вот вам сухое молоко почти без белка, мороженое - без сахара, и мясо - без соли и перца. Продовольственная безопасность - это ведь не только про достаток, еще и про пользу для здоровья.

И если о здоровье… Боролись с тем же коронавирусом не только руками наших врачей, подключили умы ученых. И результат - собственная вакцина. А сколько еще вирусов и потенциальных угроз.

И даже в головоломке для всего мира - как побороть рак - подобрали свои "ключи".

Такой многогранной, как наши искусственные изумруды, показали "Беларусь интеллектуальную". Только драгоценность экспонатов - не в их стоимости.

Сплошная экзотика - не только диковинными фруктами.

И показаны разработки также "прозрачно", как этот телевизор.

Передовое - в IT, космосе, медицине, военном деле, сельском хозяйстве. Лучшее из изобретенного - напоказ, - поручение Президента, первого посетителя выставки. Сначала в "Белэкспо", но когда в столице спрос в 100 тысяч зрителей превысил ожидания - "прогресс" дошел до каждого областного центра.

Для боевых задач и охраны границы, патрулирования полей, лесов и морских территорий, поиска пожаров и пропавших людей. Беспилотный арсенал. Шума наделал даже без размаха лопастей. В топе локаций выставки - зона "виртуальных полетов".

Так и опытные "штурманы" осваивают новые образцы. Этот "Бусел" взлетает с катапульты.

"Буревестник". Внешне больше походит на маленький самолет, чем коптер. Последний в серии - выносливее предшественников. В полете выдерживает до 14 часов и грузы поднимает до 80 килограммов.

Аналоги такому - лишь в семерке стран.

У нас были промежуточные версии с размахом крыла 7 метров, это уже 9 метров размах крыла. Семи было недостаточно, потому что двигатели, которые на нее ставились, не подходили по мощности и грузоподъемности. Если у малого класса радиус действия - 60-70 км, у этого - 500 и более. Поступает очень много запросов от иностранных заказчиков. Юрий Яцына, директор НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси

Курс разработчики держат на создание гибридов: чтобы летали как самолеты, и могли зависать в воздухе как дирижабли. Первый образец представят уже к концу года.

Прорыв в медицине - белорусская вакцина Еленоген в борьбе с раком яичников показала лучшие результаты в мире. В битве с онкологией и наши клеточные технологии.

Сюда помещаем культуру наших клеток, которая в дальнейшем будет отсортирована. Культура клеток прошла генетическую модификацию, но не каждая клетка получила свою генно-инженерную конструкцию. Ольга Тишук, младший научный сотрудник Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси

С использованием клеток в Беларуси - более 60 методов лечения. В количестве опережаем даже развитые евространы. Поэтому к нам приезжают за медуслугами, да и они дешевле в разы. Успешно пролечились с внедрением клеточных технологий 3 сотни пациентов с онкологией. И когда эффективность покажут большие цифры, институт выступит с инициативой применять клеточную терапию для белорусов бесплатно. Сейчас клинические испытания проходят новые разработки.

11 клеточных продуктов совершенно новых, 11 совершенно новых методов применения их в медицине. Это опять же онкозаболевания, это рак метастатического толстого кишечника, почки, мочевого пузыря, это системный склероз, это сахарный диабет первого типа. Ну вот такой большой очень спектр, охватывает почти все области медицины. Андрей Гончаров, директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси

Наше здоровье - это и то, что мы едим… И здесь - свои разработки.

От мороженого без сахара и красителей до молока в сухом виде с пониженным содержанием белка (для тех, кому противопоказан).

Путем удаления самого белка мы сохраняем соотношение между жирами и углеводами. У него очень длительные сроки годности. Мы разбавляем его в воде в определенном соотношении. Получится по вкусу как молоко. Только такое, знаете, низкожирное молоко. Екатерина Беспалова, завотделом Института мясо-молочной промышленности НПЦ НАН Беларуси по продовольствию

А в производстве мяса изобрели технологии, которые удлиняют процесс, но длительное созревание говядины делает продукт полезнее.

Мясо упаковывается в вакуум, выдерживается до 30 суток. При приготовлении не требует ни соли, ни специй. Светлана Гордынец, завотделом Института мясо-молочной промышленности НПЦ НАН Беларуси по продовольствию