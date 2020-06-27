Как вывести клубничные пятна

Обожаю свежую сочную клубнику! Вот только по закону подлости вкусная встреча со спелыми соблазнительными ягодами случается в новой блузке. И, естественно, не проходит бесследно. Чем вывести красные пятна?



Сегодня испытываем соду с уксусом, лимонную кислоту, перекись водорода и скисшее молоко.



В 100 миллилитров воды добавляем 1 чайную ложку перекиси водорода и замачиваем клубничные пятна в такой жидкости перед стиркой на 10-15 минут.



Лимонная кислота тоже спешит на помощь. Разводим половину чайной ложки порошка в стакане воды. Выдерживаем красные следы в растворе 20-30 минут.



Молочная кислота, говорят, тоже прекрасно справляется с клубничным соком на одежде. Что ж, подождем - увидим. Делаем испачканной ткани "маску" из скисшего молока на 2-3 часа.



И еще один народный рецепт. Соду гасим уксусом так, чтобы получилась кашица. И наносим ее на яркие пятна. За полчаса средство должно справиться с ними. Проверим.



