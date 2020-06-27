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Как вывести клубничные пятна
Обожаю свежую сочную клубнику! Вот только по закону подлости вкусная встреча со спелыми соблазнительными ягодами случается в новой блузке. И, естественно, не проходит бесследно. Чем вывести красные пятна?
Сегодня испытываем соду с уксусом, лимонную кислоту, перекись водорода и скисшее молоко.
В 100 миллилитров воды добавляем 1 чайную ложку перекиси водорода и замачиваем клубничные пятна в такой жидкости перед стиркой на 10-15 минут.
Лимонная кислота тоже спешит на помощь. Разводим половину чайной ложки порошка в стакане воды. Выдерживаем красные следы в растворе 20-30 минут.
Молочная кислота, говорят, тоже прекрасно справляется с клубничным соком на одежде. Что ж, подождем - увидим. Делаем испачканной ткани "маску" из скисшего молока на 2-3 часа.
И еще один народный рецепт. Соду гасим уксусом так, чтобы получилась кашица. И наносим ее на яркие пятна. За полчаса средство должно справиться с ними. Проверим.
Итоги и оценки
1. Перекись водорода работает! Идеально чисто и невероятно быстро. Ура! И лимонная кислота не подвела. Даже не верится, что здесь совсем недавно были сложные пятна.
2. Кислому молоку понадобилось гораздо больше времени, но главное - результат. А он идеален. Браво!
3. А вот сода и уксус подвели. Пятна не исчезли, а наоборот - надежно зафиксировались. И теперь уже не отстираются.
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