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Как вывести клубничные пятна

Обожаю свежую сочную клубнику! Вот только по закону подлости вкусная встреча со спелыми соблазнительными ягодами случается в новой блузке. И, естественно, не проходит бесследно. Чем вывести красные пятна?

Сегодня испытываем соду с уксусом, лимонную кислоту, перекись водорода и скисшее молоко.

В 100 миллилитров воды добавляем 1 чайную ложку перекиси водорода и замачиваем клубничные пятна в такой жидкости перед стиркой на 10-15 минут.

Лимонная кислота тоже спешит на помощь. Разводим половину чайной ложки порошка в стакане воды. Выдерживаем красные следы в растворе 20-30 минут.

Молочная кислота, говорят, тоже прекрасно справляется с клубничным соком на одежде. Что ж, подождем - увидим. Делаем испачканной ткани "маску" из скисшего молока на 2-3 часа.

И еще один народный рецепт. Соду гасим уксусом так, чтобы получилась кашица. И наносим ее на яркие пятна. За полчаса средство должно справиться с ними. Проверим.

Итоги и оценки

1. Перекись водорода работает! Идеально чисто и невероятно быстро. Ура! И лимонная кислота не подвела. Даже не верится, что здесь совсем недавно были сложные пятна.

2. Кислому молоку понадобилось гораздо больше времени, но главное - результат. А он идеален. Браво!

3. А вот сода и уксус подвели. Пятна не исчезли, а наоборот - надежно зафиксировались. И теперь уже не отстираются.

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