ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Как выйти из задымленного помещения, расскажут и покажут в областном центре безопасности МЧС

Во время экскурсии посетители попадают в условия, максимально приближенные к реальным. С помощью современных технологий имитируют чрезвычайные ситуации. Учатся правильному алгоритму действий. Практические навыки спасения на тренажерах-симуляторах сегодня получили и члены молодежных отрядов охраны правопорядка.

Всего на базе центра создано пятнадцать блоков. Совместно с медиками и Министерством внутренних дел разработан план реагирования во время чрезвычайных ситуаций.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все