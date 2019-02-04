Как выйти из задымленного помещения, расскажут и покажут в областном центре безопасности МЧС

Во время экскурсии посетители попадают в условия, максимально приближенные к реальным. С помощью современных технологий имитируют чрезвычайные ситуации. Учатся правильному алгоритму действий. Практические навыки спасения на тренажерах-симуляторах сегодня получили и члены молодежных отрядов охраны правопорядка.