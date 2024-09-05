Как японец Масатоси Наканиси внедрялся в Беларуси, чтобы вести разведку

В июле 2024 года перед вылетом из Беларуси КГБ был задержан гражданин Японии - юрист Масатоси Наканиси.

Содержимому ноутбука японца очень обрадовались бы в одной спецслужбе, куда он намеревался прийти по прилету в Токио. Cначала Наканиси, наверное, встретился бы с господином Масанари Сато - бывшем мужем его младшей сестры, но в реальности куратором неприметного японца из Гомеля.Японец признался, что боится этого человека. "Потому что у него есть связи в спецслужбах", - рассказал он.

Господин Сато - представитель военной разведки Японии, в миру директор компании станков по очистке воды. Он давал поручения, советы, указание открыть фирму как легенду для получения деловой информации.

"Кокка Коан Иинкай" - Национальная комиссия общественной безопасности Японии. Эта структура управляет Национальным полицейским агентством страны. Одно из его подразделений, а именно Бюро безопасности, занимается также контрразведывательной и разведывательной деятельностью. В его системе существует Департамент иностранных дел и разведки, специализирующийся на международных отношениях, технических расследованиях, в том числе разведслужба "Яма", осуществляющая сбор секретной информации на основе перехватов на каналах связи.

В 2008 году впервые после окончания Второй мировой в Японии было принято решение о создании разведслужбы. В числе названных приоритетов - агентурная деятельность и сбор информации о Китае. И видимо, в этом же году и развернулась необычная карьера юриста Масатоси Наканиси. С 2008 года он начал активно ездить по странам Восточной Европы, тем, которые входят в китайскую инициативу "Один пояс и один путь", неофициальное название "Новый шелковый путь".

Генерал-майор в отставке, руководитель военной контрразведки в 2008-2012 гг., специалист в области противодействия иностранным спецслужбамАлексей Захаров подчеркнул, чтовербовка была осуществлена в Японии. "Там же отработано задание, там же агент было обучен и отправлен в Республику Беларусь", - отметил он.

Биография Масатоси Наканиси выглядит необычно и даже загадочно. Высшее юридическое образование, но хотел выглядеть предпринимателем. Хотя жил совсем не на доходы от бизнеса. Открытая им в Беларуси фирма "БелНихонИнтернейшнл" существовала исключительно на бумаге. За 6 лет никакой прибыли, ни одной сделки. Скорее, убытки и штрафы. Исправно их выплачивал, плюс налоги. При этом активность фирмы нулевая!

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В белорусский Гомель он переехал в 2018-м. Двумя годами ранее, в Купянске, который сегодня в эпицентре СВО, принял православие. И вообще бывал не только на Украине во время майдана 2014 года, но и в ДНР, в ЛНР. Обзавелся там знакомствами и поддерживал связи. В переписке интересовался, как там ситуация складывается с учетом СВО, противостояния на поле боя России и Украины?

По официальной легенде Масатоси Наканиси заключил фиктивный брак с гражданкой Беларуси, который потом расторг. Обосновался в Гомеле и устроился преподавателем японского в университет им Ф. Скорины. Хотя нужды в деньгах он не испытывал. Ежемесячно Наканиси снимал с японского счета полторы-две тысячи рублей в эквиваленте. В общем, сколько было нужно, столько и снимал. Японской спецслужбой был открыт безлимитный счет, позволявший тратить неограниченное количество денежных средств. Работать учителем у него не было необходимости абсолютно, но он устроился на эту работу. Получается, в ущерб бизнесу. Хотя он им и не занимался. Преподавание - это хорошее прикрытие.





Первый этап операции был завершен успешно. Японец оформил фиктивный брак с гражданкой Беларуси. Открыл коммерческую структуру, деятельность которой подразумевала частые поездки в приграничье и сопредельную территорию. Для выполнения заданий на разведке на имя японца было открыто два счета с карточкой. Один из счетов был пополняемый, а второй безлимит. Свои сообщения японец подписывал псевдонимом Мásа. Для передачи информации использовалось два канала - основной и резервный, причем резервный канал был организован через посольство Японии в Минске. Алексей Захаров, генерал-майор в отставке, руководитель военной контрразведки в 2008-2012 гг., специалист в области противодействия иностранным спецслужбам

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