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Как ярко провести выходные? Культурная афиша в рубрике "Променад"

"Лунный свет" упадет в воскресенье, 27 ноября, на большую сцену Белгосфилармонии. Концерт-поэма, где сойдется в драме состав, стихотворение, музыка движений. Балет под Дебюсси и проза Бунина, вписанная в классику. Билеты на световую постановку буквально разлетелись. Где еще аншлаг, а куда еще естьвозможность попасть?

Подсказки в рубрике "Променад" (видео).

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