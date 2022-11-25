Как ярко провести выходные? Культурная афиша в рубрике "Променад"

"Лунный свет" упадет в воскресенье, 27 ноября, на большую сцену Белгосфилармонии. Концерт-поэма, где сойдется в драме состав, стихотворение, музыка движений. Балет под Дебюсси и проза Бунина, вписанная в классику. Билеты на световую постановку буквально разлетелись. Где еще аншлаг, а куда еще естьвозможность попасть?