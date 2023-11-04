Как заброшенные здания помогают реализовывать успешные инвестпроекты в глубинке

Еще одна возможность от государства, которая позволяет купить пустующее здание за символическую плату, расширить бизнес или вовсе организовать с нуля. В Беларуси есть неиспользуемые по назначению площадки, под хороший инвестпроект их продают за одну базовую. Как заброшенные здания обретают вторую жизнь, а начинающим бизнесменам избежать ошибок? В материале Натальи Игнатенко.

Частное предприятие Дмитрия Ткачева на отечественном рынке пиломатериалов преуспевает - входит в пятерку самых стабильных по объемам переработки твердолиственных пород дерева. В среднем за год через этот цех проходит 15 тысяч кубов леса. Львиная доля деловой древесины идет на экспорт.

Несколько лет назад у инициативного предпринимателя созрела идея выйти за рамки привычного - в разы увеличить мощности. Рассматривал и строительство с нуля, и покупку готового цеха. Все просчитал - обойдется значительно дороже. В итоге за одну базовую купил старую котельную под склад. Здание заброшенное, зато со всеми коммуникациями и разрешениями. Вдохнули вторую жизнь. Провели реконструкцию, закупили оборудование. Часть отвели под мастерскую, здесь же разместили административный блок.

Мы не только не сожалеем о таком решении, мы наоборот поддерживаем такие варианты, это хорошая помощь для инициативных предприятий, предпринимателей в развитии бизнеса. Здесь очень просматривается помощь государства в этом направлении. Андрей Богданов, главный инженер частного торгово-производственного предприятия по переработке древесины

Новые рабочие места

Со временем бизнесмен средней руки вырос до уровня крупного поставщика сырья на мебельные производства. И не только Беларуси. Сегодня здесь трудится 100 человек. В небольших городах новые рабочие места со стабильной зарплатой в цене. Многодетная мама Татьяна Пырх - станочница. Пришла в коллектив после продолжительного декретного по рекомендации. За счет предприятия прошла обучение, сейчас набирается опыта.

Первая работа, и мне она понравилась. Я даже не рассматриваю что-то другое. Изначально, естественно, брали подсобником. Вот отучили не так давно. Три месяца были курсы, дали корочки и работаю. Татьяна Пырх, станочник частного торгово-производственного предприятия по переработке древесины

Дополнительные квалифицированные кадры понадобились и на мини-заводе по производству бетона. Это еще одно новое направление. Выпускается востребованная строительная смесь на площадке вблизи бывшей котельной. Производительность - 20 тысяч кубов бетона в год.

Мне пришла идея, она оказалась очень оригинальной, к месту, своевременно. Мы продаем юридическим лицам, предприятиям, физическим лицам. Много строек идет у нас в регионе. Дмитрий Ткачев, учредитель частного торгово-производственного предприятия по переработке древесины

Удачный бизнес-план

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Еще пример еще одной частной инициативы. Предприниматель наладил производство электрооборудования на бывшей прядильной фабрике. В заказчиках крупные предприятия, нефтегазовые компании, медцентры - солидное портфолио исполненных подрядов.

Небольшое предприятие по изготовлению щитового электрооборудования в среднем за месяц собирает около полусотни распределительных шкафов. Бизнес в этой сфере получается не у всех. А вот предприниматель Владимир Паращенко преуспел. В свое время изучил рынок, составил бизнес-план, провел экономические расчеты и пришел к идеальному решению - спасти от разрушения пустующие постройки. Вначале арендовал, позже несколько заброшенных зданий выкупил в рассрочку и пригласил на работу проверенных специалистов.

Мы собираем оборудование: щиты для медицинских центров, нефтепереработки, недавно собирали на Москву школьное оборудование лабораторное. Все должно быть надежно, качественно сделано. Алексей Осипков, электромонтер частного предприятия по производству электрооборудования

В Беларуси благоприятный климат для ведения бизнеса

В Беларуси благоприятный климат для ведения бизнеса. Возможностей и бонусов много. Было бы желание расти и развиваться. Соучредитель узкопрофильного бизнеса Владимир Паращенко думает расширяться. К вопросу подходит по-хозяйски.

Построить новое здание такой направленности, такого формата сейчас очень тяжело. Начиная от выделения земли, БТИ, всех необходимых структур, необходимых для строительства. Я уже с этим сталкивался. Легче взять бэушное, сделать его и переориентировать на необходимое вам производство. Главное, чтоб не мешали - никто не мешает. Владимир Паращенко, соучредитель частного предприятия по производству электрооборудования

60 % пустующих зданий в Гомельской области продали за одну базовую величину в 2023 году

В этом году в Гомельской области продали каждое пятое здание, выставленное на торги. 60 процентов - за одну базовую.

В текущем году у нас в целом по области выставляется более 200 объектов на продажу. На сегодняшний день мы продали 54 объекта. До конца года у нас еще есть время, мы ожидаем самое результативные торги ближе к Новому году. Покупатели очень обдуманно сегодня подходят к поступкам по поводу приобретения государственного имущества. Наталья Сацута, председатель Комитета госимущества Гомельского облисполкома

Предприимчивых людей в стране немало. Там, где, на первый взгляд, жизнь замерла, новые собственники открывают цеха, объекты торговли и услуг, развлекательные комплексы, образовательные и медицинские центры.