Как забугорные механизмы влияют на общество извне и на что беглые белорусы начинают жаловаться - обсудили в "Клубе редакторов"

Глобальная безопасность. Как наряду с милитаризацией противник работает в информационном поле? Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают механизмы влияния на наше общество извне.

Как медийные гиганты Запада не оставляют ни единого шанса на альтернативную точку зрения своей аудитории? И в то же время помогают замести следы позора собственных правительств. Стратегия и тактика, по которой можно и нужно изучать современную журналистику.