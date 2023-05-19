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Как забугорные механизмы влияют на общество извне и на что беглые белорусы начинают жаловаться - обсудили в "Клубе редакторов"
Глобальная безопасность. Как наряду с милитаризацией противник работает в информационном поле? Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают механизмы влияния на наше общество извне.
Как медийные гиганты Запада не оставляют ни единого шанса на альтернативную точку зрения своей аудитории? И в то же время помогают замести следы позора собственных правительств. Стратегия и тактика, по которой можно и нужно изучать современную журналистику.
А также в чем секрет польского экономического чуда? И на что беглые белорусы начинают жаловаться? Ностальгия по государству для народа все громче звучит из-за рубежа. Смотрите новый выпуск "Клуба редакторов" сразу после "Панорамы".