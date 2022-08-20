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Как задержать внимание ученика на страницах книг в век цифровых технологий?

Интервью о новых книгах для школьников средних классов телеканалу "Беларусь 1" в программе "Панорама" дала Людмила Романовская, замдиректора Национального института образования.

Как мотивировать школьников учиться?

Есть достаточно сложная функция. Называется мотивационная. Учебник должен мотивировать на учебу. Способов мотивирования ученика на учебу достаточно много. И QR-коды, которые позволяют ученику посмотреть интересное видео (это далеко не единственный способ реализации этой функции), и дизайн, и сами тексты - интересные задания должны побуждать к обучению.
Людмила Романовская, замдиректора Национального института образования

Полное интервью смотрите здесь.

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