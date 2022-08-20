Как задержать внимание ученика на страницах книг в век цифровых технологий?

Есть достаточно сложная функция. Называется мотивационная. Учебник должен мотивировать на учебу. Способов мотивирования ученика на учебу достаточно много. И QR-коды, которые позволяют ученику посмотреть интересное видео (это далеко не единственный способ реализации этой функции), и дизайн, и сами тексты - интересные задания должны побуждать к обучению.

Людмила Романовская, замдиректора Национального института образования

