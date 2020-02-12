Как заняться фристайлом? Советы от тренеров

С чемпионатов и кубков они стабильно приезжают с медалями, а имена спортсменов знает вся страна. Повторить успех возможно, главное - начать. Давайте узнаем, как заняться фристайлом.



Подготовкой спортсменов занимаются в Республиканском центре олимпийской подготовки по фристайлу. Чтобы начать тренировки, нужно пройти отбор.



Набирают группы круглый год, занятия бесплатные

Оксана Филимонова, тренер-преподаватель:

"Ребята приходят к нам заниматься с 7 лет. В 7 лет мы уже составляем группы начальной подготовки и начинаем заниматься фристайлом. Если ребенку уже 10 лет, и если он имеет какую-то спортивную подготовку, проходил до того, как прийти к нам, то да, конечно, ребенка с удовольствием возьмем. Но сложнее, когда в таком возрасте приходят заниматься спортом вообще в принципе. Всегда приветствуется гибкость, сила, координация, а все остальное - мы научим".



Первые сальто только после нескольких лет тренировок

На начальном этапе дети занимаются общефизической подготовкой, акробатикой, прыжками на батуте и хореографией. Далее юных спортсменов учат плаванию и катанию на лыжах. Первые сальто ребята начинают делать только после нескольких лет тренировок.

Виталий Мартинкевич, тренер:

"У нас же все получается постепенно, не то, что там ребенка сразу ставят на лыжи и говорят прыгать. Если все постепенно, то ребенок плавно, подходящие упражнения, начиная с сальто, потом двойные, тройные".

С начинающими спортсменами занимается как основной тренер, так и узконаправленные специалисты. Тренировки - три раза в неделю.Эти ребята занимаются только второй год, но уже четко знают, чего хотят добиться.

Пока младшие группы отрабатывают кувырки на матах в зале, старшие пробуют делать сальто в соседнем здании.

Виталий Мартинкевич, тренер:

"Следующий этап подготовки спортсменов проходит в этом комплексе. Пока погода не позволяет заниматься на улице, бассейн - отличное место для тренировки".



Первый прыжок

Люба фристайлом занимается уже два года, до этого пробовала себя в гимнастике. У юной спортсменки сегодня был первый прыжок. Может, получилось не совсем уверенно, но летала Люба высоко.

Любовь Пилипенко, занимается фристайлом:

"Если честно, это очень круто. Сначала страшно, но надо побороть себя и сделать это. Это самый страшный аттракцион, если честно".



Весь процесс под строгим руководством тренера

Приземляются в воду фристайлисты на лыжи, как если бы они приземлялись на снег. У бассейна есть специальная функция - воздушная подушка, она смягчает падение. Уже вполне опытные ребята раз за разом съезжают с трамплина, весь процесс под строгим руководством тренера, да еще какого! Двукратного призера Олимпийских игр.

Дмитрий Дащинский, двукратный призер Олимпийских игр, старший тренер юниорской сборной Беларуси по фристайлу:

"Конечно, хотелось бы прыгать на снегу сейчас. Многие ребята в этом сезоне, я имею в виду на прыжки на снегу, еще не попали. Если основная команда юниорская там уже побывала на соревнованиях, и на предсезонной подготовке были, то вот большая часть ребят - наш резерв юниоров - они еще вообще не прыгали на снегу в этом сезоне, хотя зима уже за середину перевалила".