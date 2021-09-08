Как Запад расшатывает Беларусь при помощи "правильного" воспитания молодежи - все о теневой деятельности ЕГУ

"Хочешь победить врага - воспитай его детей", гласит восточная мудрость. Фраза избитая, но актуальная. Через год после поствыборных событий она становится более понятной. Зачем вести открытые боевые действия, вкладывать миллиарды в модернизацию военного сектора, если выгоднее применить мягкую силу. Это не дешевле поддержки боевого потенциала, но действие имеет более длительное - на поколения вперед. Так покорение народа становится практически необратимым.

Как пример, ментальные следы "Усходніх крэсаў". Мы урок как бы прошли, но, как показывает практика, усвоили не очень хорошо. Потому что в 1990-х не рассмотрели под призмой передового образования, тесного взаимодействия с западным камьюнити формирование антибелорусской повестки. Речь о Европейском гуманитарном университете. Вложены огромные деньги и США, и Евросоюза, чтобы студенты хорошенько так пропитались глобалистскими идеями Запада, а потом, забывшись, готовы были броситься на амбразуру. Де-юре университет закрыли на территории Беларуси, а по факту все гораздо сложнее. 67% выпускников везут знаменитую западную "демократию" на родину. Но вы не понимаете - ведь это другое.



Европейский гуманитарный университет в Беларуси появился в 1992 году, зачат был в Вене во время консультаций в секретариате ООН при активном участии Айрин Мелуп, ветерана этой организации. Работала она в секторе предупреждения преступности Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

В каком-то смысле у человека нет власти, но в каком-то смысле у него есть рычаги воздействия, просто предоставляя информацию, позволяя людям и учреждениям контактировать друг с другом. В одном из своих интервью The Washington Post Айрин Мелуп сказала

Такая многозначительная фраза, благодаря которой в том числе и появился ЕГУ.

После, как указано на сайте университета, "к инициаторам проекта присоединились в качестве учредителей министерства образования и культуры, НАН, Мингорисполком, ряд крупных деятелей науки и культуры страны. Бизнес на начальном этапе тоже оказал поддержку становлению университета. На поверхности все во благо, а вот подноготная - это темный венский лес.

ЕГУ должен был стать первым университетом в Беларуси, созданным по образцу западных колледжей и университетов, основанный на фундаментальном изучении гуманитарных и социальных наук. Для этого прилагалось много усилий. И сточки зрения кадров, и обеспечения. Университет стал экспериментальной площадкой по согласованию образовательных систем Беларуси и Евросоюза. Здесь в течение 11 лет апробировалась европейская модель образования. Но что пошло не так?

Очень длинный список несоответствий! Так что кричать, что ЕГУ - белорусский университет в изгнании, что аккредитации его лишили ни за что, странно. В 2005 году ЕГУ по согласованию с властями Литвы продолжил работу в Вильнюсе. Через год получил статус Литовского университета. Но здесь 95 % студентов - белорусы. Такой вот белорусский уголок в белорусском Вильнюсе…

Согласно внутренней статистике, 67 % выпускников возвращаются на родину. Вот и считайте, если с 1992 года их почти 3,8 тыс.

Интересна официальная позиция учреждения.

Так вы бы не носили обиду в себе столько лет, а то вон во что все вылилось - в массовые задержания ваших студентов на минских улицах. Вы бы покаялись, перестали заниматься антибелорусской пропагандой, приняли бы условия работы в Беларуси - глядишь, и наладилось бы все. Но проще строить из себя обиженку и продолжать косить гранты и готовить "смертников" за границей, где этому способствует литовский режим, а деньги поступают из разного рода соросовских фондов. Для вас белорусская молодежь - это лишь материал. Университет, кстати, и в Вильнюсе известен не столько достижениями в образовании и академическими свободами, сколько скандалами.

Это бывший ректор ЕГУ Гарри Дэвид Поллик. До этого заведения он был четыре раза успешным ректором со сбалансированным бюджетом. Под этим стоит понимать, что некоторые учебные заведения не выдержали "баланса" и стали банкротами. А Поллик благополучно перешагнул на новую ступень материального развития. В 2013 году этой ступенью стал Европейский гуманитарный университет. До прихода сюда профессор запятнал себя "сбалансированным" бюджетом. Но это для ЕГУ не помеха, ему назначили оклад в размере 5 % бюджета заведения - без малого 230 тыс. евро в год. По меркам его коллег, зарплата стала самой высокой в академическом секторе восточной Европы. Огласку тамошние не любят, поэтому после того как информация о зарплате Поллика просочилась, ее значительно подрезали. Так сказать, затерли следы.

Но в 2017 году, после ухода из ЕГУ, Гарри Дэвид Поллик продает в 30 милях от столицы штата Колорадо особняк стоимостью почти в 2 млн долларов.

К слову, NED - это частная некоммерческая американская организация, которая занимается укреплением "демократических" институтов во всем мире.



В 2015-2016 годах правительства Норвегии, Финляндии и Дании, а также Северный совет - координатор между парламентами стран Северной Европы - отказались финансировать ЕГУ в связи со скандалом вокруг ненадлежащего распределения донорской помощи.

А вот суммы, которые с 2008 года вкладывал и, несмотря на скандалы, частично продолжает вкладывать Евросоюз из налогов своих граждан в образование малой части белорусов за рубежом:

Такие деньги не жалеют наразвитие гражданского общества в Беларуси. Ведь, возвращаясь к цифрам, 67 % выпускников ЕГУ увезут эту западную "демократию" на родину.

Светлана Тихановская во время своего визита в Вашингтон просила всего 0,5 млн евро в год на финансирование работы Европейского гуманитарного университета. Но это, наверное, без откатов ректору и другим посредникам. Решила сэкономить.

Стоит сказать, что всем университетам, которые не проходят проверку в Беларуси, дается второй шанс. Это касается не только коммерческих, но и государственных - исправив недочеты, они продолжают работу. А при наличии такого финансирования, как у Европейского гуманитарного университета, можно было не только лучшие кадры привлечь, но и стадион свой построить с общежитием, и работу вывести на высокую степень окупаемости. Но, по-видимому, задачи стояли другие.

Что еще интересно: инициатор создания ЕГУ и его ректор в 1992-2014 гг. Анатолий Михайлов большую часть своего времени проводил за границей. И даже во время аттестации университета в Беларусь не приехал. При этом он первый гражданин Беларуси, удостоенный медали Гёте - награда является официальным орденом ФРГ. Есть у него и "демократическая" премия американского фонда имени Иона Рациу. Ее основатель - румынский политэмигрант, ярый борец с коммунистическим режимом. Вроде бы премия и премия, а как капнешь, так и орден не просто так, и недовольные эмигранты из США замешены.

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Еще интересный факт из жизни вуза: три года назад на встрече выпускников в Вильнюсе присутствовал руководитель службы коммуникации университета, тоже выходец из ЕГУ. Это, кстати, он жаловался на то, что Александр Лукашенко прикрыл гнездо "демократии" в белорусской столице. Так вот, встреча была неформальная, но активно обсуждалась ситуация, когда Центр оценки качества высшего образования Литвы забраковал образовательные процессы и систему менеджмента Европейского гуманитарного университета. При этом выпускник и сотрудник ЕГУ Максимас Милта с уверенностью говорил, что переживать нечего, университет не закроют. "ЕГУ имеет для ЕС большое значение как политический проект в отношении страны, входящей в сферу его интересов. Целиком вписывается в стратегию "мягкой силы", провоцирующей качественные изменения в белорусском обществе", - пояснил он.

Однако даже оппозиция в Беларуси к этому учреждению давно относится с презрением. Вот как о деятельности ЕГУ высказался директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров.





Интересно не только содержание статьи, но и реакция читателей.

Бунтуют периодически и сами студенты против установившейся власти в университете. В последний раз это вылилось в СМИ в 2019 году, когда в ЕГУ подняли цену на обучение без предупреждения.







Кстати, связано это может быть в том числе и с языковым барьером: знание литовского для преподавателей вузов в стране обязательно. И преподавание на нем - тоже. Видимо, не все смогли осилить. Но это лишь предположение. Как и предположение, что увольнения по политическим мотивам тоже существуют.

Как высказался европейскому изданию один из выпускников, "в ЕГУ готовят будущую элиту Беларуси, а система обучения основывается на европейских принципах". Наверное, именно поэтому порядка 10 % выпускников в 2020 году были задержаны милицией за участие в несанкционированных митингах, некоторым из них грозит до 12 лет лишения свободы.

А вот президент студенческого представительства ЕГУ Тимофей Мисюкевич обеспокоен положением студентов университета. И теперь он рассказывает финскому изданию, что недавно защитил диссертацию и подал документы в Нью-Йоркский колледж, мечтает работать в зарубежной организации, которая сотрудничает со странами Восточной Европы. И его цитата: "Потом я вернусь в Белоруссию и начну строить новое гражданское общество и новую страну в целом".

Чтобы, наверное, продолжить сажать белорусских студентов ЕГУ… Обратите внимание на заголовок статьи.





Среди студентов, которыми сегодня гордится ЕГУ, достаточно активистов противостояния. Их имена не будем называть. Но личности достаточно интересные и для психоанализа, и для анализа силовых структур.

Склонение к действиям под дулом автомата всегда имеет риск, что этот автомат могут вырвать из рук и направить против тебя. ЕГУ - это пример внедрения "мягкой силы". Ведь можно просто воспитать чужих детей. И все сделать их руками, и получить вот это.

Но что вы… Нам, наверное, этого не понять, ведь это совсем другое…