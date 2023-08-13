Как западные ученые занимаются плагиатом и фальсификацией - в "Понятной политике"

От фактов к фейкам. Кто в совершенстве освоил науку врать? Как западные ученые занимаются плагиатом и фальсификацией? Сколько стоит обман и подлог? Фейковые исследования, абсурдные теории и сфабрикованные данные. Громкие академические скандалы в европейской и американской науке. В "Понятной политике" - герои левых разработок и липовых экспериментов. Смотрите в понедельник после "Панорамы".