Кто бы мог подумать, что 78 лет спустя те, кого наши деды спасали от уничтожения или в лучшем случае рабства, потребуют извинений за то, что им не дали сгореть в печи концлагеря.

Подвиг советского солдата, который не жалел своей головы, освобождая Варшаву, приравнен к преступлениям гитлеровского Рейха. Падают памятники, разворачиваются флаги со свастикой - по Европе не стыдясь маршируют неонацисты.

Западный нацизм вновь начал свое шествование по миру - подробнее в рубрике Екатерины Тихомировой.

День Победы. Для нас этот праздник что-то естественное, теплое и родное в календаре. Это собирательный образ Катюши, которая каждый год выходит на берег, чтобы согреть наши сердца, как выходила в далеких 40-х, чтобы сегодня мы могли смотреть в мирное небо и наслаждаться в мае яблоневым цветение. Кажется, в душе в этот день все расцветает, как тогда, в 45-м, когда Победа уже была не надеждой, а реальностью.

Да, может быть в сегодняшней рутине нам что-то и не нравится: продавщица в магазине не улыбнулась, накричал начальник, что-то еще из мирской суеты. Но могло быть и по-другому! Что было бы, если бы Гитлер смог реализовать свой план? Прошло 78 лет.

Черный гранит и молчаливые могилы. Они защищали, они сложили головы, но не проиграли. Могут ли они ответить сегодня - нет!

Но память стирается, стираются границы разума. Причем демонстративно и в прямом эфире.676 имен советских солдат на граните - это те, кто пал там, отдавая свою жизнь за то, чтоб эти поляки годы спустя сделали свой первый вздох и сказали "мама".

Дело не в том, с кем воевала Красная армия, а в том, за что. Она не боролась за польскую свободу, она принесла порабощение. Сегодня нет места для каких-либо памятников, прославляющих Красную армию. Марцин Пшидач, руководитель управления международной политики президента Польши

Нет, это уже не проявления героизации нацизма - он уже пришел и уже здесь. Немного в иной форме. Неонацистские течения растут и обретают популярность в Польше.

По улицам Восточной Европы давно маршируют недобитые эсесовцы и им сострадающие. Причем их число от года к году растет, а течение становится все популярнее. Марши в Венгрии, Болгарии, Испании и Германии. Это они так воздавали должное событиям Второй мировой. Свастика, Гитлер, зигание и лозунги. 2023-й не стал откровением, но, похоже, сорвал маски.

Мы рассмотрели 12 ежегодных маршей, прославляющих нацизм и фашизм, которые проходят по всей Европе с севера на юго-восток и запад. В большинстве случаев мы говорим о маршах, которые буквально отдают дань уважения нацистам эпохи Второй мировой войны или их пособникам. Они искажают или переворачивают жертв и преступников и действительно пытаются переписать историю. Алина Биркман, директор по делам ЕС организации B'NAI B'RITH INTERNATIONAL

Парадокс, но, пожалуй, очень важный. Вот десятка стран, где в наибольшей мере проявляется ревизия истории времен Второй мировой войны. Эстония, Швеция, Швейцария, Чехия, Черногория, Хорватия, ФРГ, Франция, Финляндия, Украина. Это данные, которые были представлены в ООН год назад. Однако едва ли что-то изменилось в лучшую сторону. Напротив. Что важно отметить. Во-первых, большинство стран из списка считают себя чемпионами демократии. Эталон! А еще практически половина - славяне. И не одного англосакса. Хотя если откровенно, то где, как не в англосаксонии знают всю изнанку нацизма. Нет, не потому, что страдали больше других, отнюдь. А потому, как его сами и создавали. Это проект по достижению мирового господства в 20-м веке и таран против Советского Союза. Гитлера спонсировали, а Германию активно готовили к войне. Другое дело, что фюрер отбился от рук, и прежде повоевал на Западе, а уж потом пошел на Восток. А ведь так мило начиналось - художник у власти в интересах Англосаксонии обязательно нарисует новый мир. Теперь комик по тому же лекалу, разве смешно?!