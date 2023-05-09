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Как западный нацизм вновь начал свое шествование по миру
Кто бы мог подумать, что 78 лет спустя те, кого наши деды спасали от уничтожения или в лучшем случае рабства, потребуют извинений за то, что им не дали сгореть в печи концлагеря.
Подвиг советского солдата, который не жалел своей головы, освобождая Варшаву, приравнен к преступлениям гитлеровского Рейха. Падают памятники, разворачиваются флаги со свастикой - по Европе не стыдясь маршируют неонацисты.
Западный нацизм вновь начал свое шествование по миру - подробнее в рубрике Екатерины Тихомировой.
День Победы. Для нас этот праздник что-то естественное, теплое и родное в календаре. Это собирательный образ Катюши, которая каждый год выходит на берег, чтобы согреть наши сердца, как выходила в далеких 40-х, чтобы сегодня мы могли смотреть в мирное небо и наслаждаться в мае яблоневым цветение. Кажется, в душе в этот день все расцветает, как тогда, в 45-м, когда Победа уже была не надеждой, а реальностью.
Да, может быть в сегодняшней рутине нам что-то и не нравится: продавщица в магазине не улыбнулась, накричал начальник, что-то еще из мирской суеты. Но могло быть и по-другому! Что было бы, если бы Гитлер смог реализовать свой план? Прошло 78 лет.
Черный гранит и молчаливые могилы. Они защищали, они сложили головы, но не проиграли. Могут ли они ответить сегодня - нет!
Но память стирается, стираются границы разума. Причем демонстративно и в прямом эфире.676 имен советских солдат на граните - это те, кто пал там, отдавая свою жизнь за то, чтоб эти поляки годы спустя сделали свой первый вздох и сказали "мама".
Дело не в том, с кем воевала Красная армия, а в том, за что. Она не боролась за польскую свободу, она принесла порабощение. Сегодня нет места для каких-либо памятников, прославляющих Красную армию.
Нет, это уже не проявления героизации нацизма - он уже пришел и уже здесь. Немного в иной форме. Неонацистские течения растут и обретают популярность в Польше.
По улицам Восточной Европы давно маршируют недобитые эсесовцы и им сострадающие. Причем их число от года к году растет, а течение становится все популярнее. Марши в Венгрии, Болгарии, Испании и Германии. Это они так воздавали должное событиям Второй мировой. Свастика, Гитлер, зигание и лозунги. 2023-й не стал откровением, но, похоже, сорвал маски.
Мы рассмотрели 12 ежегодных маршей, прославляющих нацизм и фашизм, которые проходят по всей Европе с севера на юго-восток и запад. В большинстве случаев мы говорим о маршах, которые буквально отдают дань уважения нацистам эпохи Второй мировой войны или их пособникам. Они искажают или переворачивают жертв и преступников и действительно пытаются переписать историю.
Парадокс, но, пожалуй, очень важный. Вот десятка стран, где в наибольшей мере проявляется ревизия истории времен Второй мировой войны. Эстония, Швеция, Швейцария, Чехия, Черногория, Хорватия, ФРГ, Франция, Финляндия, Украина. Это данные, которые были представлены в ООН год назад. Однако едва ли что-то изменилось в лучшую сторону. Напротив. Что важно отметить. Во-первых, большинство стран из списка считают себя чемпионами демократии. Эталон! А еще практически половина - славяне. И не одного англосакса. Хотя если откровенно, то где, как не в англосаксонии знают всю изнанку нацизма. Нет, не потому, что страдали больше других, отнюдь. А потому, как его сами и создавали. Это проект по достижению мирового господства в 20-м веке и таран против Советского Союза. Гитлера спонсировали, а Германию активно готовили к войне. Другое дело, что фюрер отбился от рук, и прежде повоевал на Западе, а уж потом пошел на Восток. А ведь так мило начиналось - художник у власти в интересах Англосаксонии обязательно нарисует новый мир. Теперь комик по тому же лекалу, разве смешно?!
К слову о том, что такое нацизм и почему это урок нельзя забывать ни 80, ни 100, ни 1000 лет спустя. Нацизм, это в первую очередь инструмент информационной войны - гибридной. Что тогда, что сейчас. Всего за 10 лет в немецких умах зародили зерно от униженной нации до превосходящей и имеющей право мстить. Когда говорят, виноват только Гитлер и те, кого повесили в Нюрнберге, не совсем так, достаточно взглянуть на кадры хроники. Они приветствовали и тоже верили в свое величие. А пока в концлагерях выкачивали кровь у младенцев или шили абажуры из человеческой кожи, немцы плясали, а обслуживали их рабы. Не стоит забывать про эшелоны наших людей, которые шли в Германию. Нацизм зародился в Европе, сегодня такой чистой и педантичной, любящий порядок. Так педантично в этой же Европе распределяли по газовым камерам - одних направо, других налево.