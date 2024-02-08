Как зарождался "Белсат", или Почему у "независимого белорусского телеканала" польское руководство, а у его сотрудников - польские зарплаты

"В связи с войной на востоке справедливо много говорится о необходимости усиления польской армии. При этом нельзя упускать из виду другие инструменты внешней политики и нашу "мягкую власть" в странах бывшего Советского Союза. Именно такую роль играет телевидение, или проект "Белсат" (признан в Беларуси экстремистским формированием. - Прим. ред.), являющийся инструментом внешнеполитического воздействия", - это цитата юристов - защитников "Белсата". Они прямо и открыто называют телеканал польским "инструментом воздействия и мягкой власти".

Как же так? Ведь они позиционировали себя как "первый независимый телеканал в Беларуси". Давайте разбираться.

Простая польская журналистка?

Знакомьтесь, Агнешка Ромашевская-Гузы - тот самый создатель и несдвигаемый директор польского канала для белорусов. Но это сейчас. А 20 лет назад она была корреспондентом Польского общественного телевидения (TVP).

В 2005 году Ромашевская была задержана в Национальном аэропорту Минск и депортирована из Беларуси. Как тогда отметил представитель МИД, "ее действия носят провокационный и недружественный характер".

Сидя тогда в аэропорту и ожидая рейса на депортацию, обиженная журналистка думала, что бы ей такого сделать, чтобы "ущипнуть" Президента Беларуси.





Но может ли простая польская журналистка, даже очень обиженная из-за расстроенных планов и сильно мстительная, открыть свой канал, чтобы "ущипнуть" лидера другого государства? Может! Но только если эта журналистка - дочь влиятельных родителей.

Агнешка Ромашевская - человек с очень сильным влиянием в польском государстве. Ее мать - советник президента, ее отец, которого уже нет в живых, тоже был очень влиятельным человеком. Ее муж сейчас посол Польши в Украине. Так что мы говорим об очень влиятельной, неприкасаемой семье, которая просто может сделать все. Агнешка Пивар, независимый журналист (Польша)

Повлиять на сознание белорусов

Итак, в 2007 году польский государственный холдинг TVP заключил договор с МИД Польши, что внешнеполитическое ведомство будет вещать в структуре и на базе TVP. Но польский МИД за это будет платить порядка 20 млн злотых в год.

У МИДа, конечно, своих денег нет - их все равно придется брать из бюджета страны, который формируется из налогов людей. Поэтому ежегодно депутаты польского Сейма принимают решение, на что потратить деньги поляков. Вот есть программа "Восточное партнерство" - туда надо. А еще есть "Белсат", который без денег не выплывет и который также является важным внешнеполитическим инструментом Польши. Цель его, как говорит сама Ромашевская, "повлиять на определенные изменения сознания". По задумке, вещать этот канал должен на белорусском языке и для белорусов, но во главе его стоит польское руководство, а у сотрудников - польские зарплаты.

А сейчас самое интересное: вплоть до 2011 года вице-спикером Сейма был Збигнев Ромашевский - отец Агнешки Ромашевской.

А вот фрагмент интервью журналисту "Комсомольской правды" от 2021 года, в котором Ромашевская подтверждает то, что "Белсат" и телеканал TVP финансируются польским МИД.





Вместо лечения детей - содержание "полезных идиотов"

Согласно открытым данным, на содержание телеканала за 10 лет (с 2009 по 2019 год) потрачено более 300 млн злотых.

На протяжении всех последующих лет польская общественность призывала десятки миллионов, которые направляют на содержание "полезных идиотов", отдать на лечение маленьких поляков, страдающих от онкологии. Дуда не слышал...

Зато особо преданные бывшему президенту Польши и ПиС журналисты из экстремистской редакции снимают квартиры в Варшаве за 600 долларов, открывают собственные магазины, бизнесв самом сердце польской столицы, устраивают тусовки…

Действительно, с 2007 года "Белсат" реализовывал польскую линию на белорусском направлении. Политика "Белсата" как телеканала коррелировала с политикой польского государства. Чем сильнее деградировали польско-белорусские отношения, чем более агрессивно Польша нарушала все нормы и правила соседского взаимосуществования, тем более выпуклой, агрессивной и антибелорусской становилась деятельность белсатовцев. Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства Baltnews

"Белсат" - действительно независимый канал. Он независим от Беларуси (здесь нет их журналистов), независим от информации из страны, он независим от мнения белорусов, от свободы слова и самой свободной журналистики, ибо подчиняется польскому правительству и его агрессивной внешней политике, диктуемой партией "Право и справедливость".

Как семья Ромашевской-Гузы удовлетворяла капризы партии "Право и справедливость". Какими методами добывали информацию. Как лгали белорусам, обещая анонимность. Записи разговоров жертв "Белсата" с его руководителями, слитые кадры прямиком из Польши. Все это - в новом фильме Екатерины Тихомировой "ИЗНАНКА. "Первый независимый".

*Информационные ресурсы "Белсат" признаны экстремистскими в Беларуси.



