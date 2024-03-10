Как затягивается петля на шее европейского ВПК - в "Понятной политике"

Золотая жила для Белого дома. Пентагон вынуждает Евросоюз на миллиарды закупать американское оружие. Как затягивается петля на шее европейского ВПК? Кто и почему похоронил альтернативные США проекты? Разорение европейских вассалов под прикрытием Украины.

