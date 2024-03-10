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Как затягивается петля на шее европейского ВПК - в "Понятной политике"

Золотая жила для Белого дома. Пентагон вынуждает Евросоюз на миллиарды закупать американское оружие. Как затягивается петля на шее европейского ВПК? Кто и почему похоронил альтернативные США проекты? Разорение европейских вассалов под прикрытием Украины.

"Понятная политика" в цифрах о бенефициарах войны. Смотрите в понедельник, 11 марта, после "Панорамы" на "Беларусь 1".

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