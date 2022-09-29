Как жители деревни Карповичи избавились от ржавой воды и получили асфальтированные дороги?

Без малого 4,5 тысячи обращений - столько звонков, писем, лично озвученных проблем поступило от белорусов в Совет Республики за два квартала 2022 года. Темы разные: это вопросы начисления пенсий, трудоустройства, земельные споры, работа ЖКХ, содержание жилого фонда, обустройство дорог. Работа с обращениями граждан - приоритет в деятельности парламентариев: ведь за каждой проблемой стоит конкретный человек, его благополучие и доверие к власти. Формы работы парламентарии используют самые разные: это встречи с трудовыми коллективами (их с начала года сенаторы провели более тысячи), личные приемы граждан (свыше 500 в 2022-м), около 300 прямых телефонных линий. Репортаж Ольги Масловской.

Времена, когда чистая вода в деревне Карповичи была дефицитом, в прошлом. Рыжий цвет, наконец, сойдет с ведер и кастрюль. Теперь из колонки бежит не ржавая смесь, а, как и положено, соответствующая санитарным нормам вода. О проблеме сельчан местные власти знали, но решать не спешили. А между тем колонками пользуются половина жителей деревни. Люди обратились в Совет Республики.

Сделали колонку, проехали по улице Лесной, Ремезовского, просмотрели, больше люди не жалуются. Постоянно водой пользуюсь, вот сейчас грибы пошли, дай бог, чтоб все так вопросы решались. Алла Козлова, жительница д. Карповичи

Чтобы решить проблему чистой воды, провели целый комплекс работ: отремонтировали водонапорную башню, промыли сети, заменили насос. С тех пор нареканий нет.

Полоцкий район. Ветрино. Осенний дождь еще не смыл детские рисунки с первого в истории этого двора асфальта. Дома по улице Армейской много лет окружали ямы и лужи.





Людмила Орел вспоминает, что с просьбой уложить асфальт к властям обращались. Но техника во дворе появилась только после звонка на прямую линию председателю Совета Республики Наталье Кочановой.

Коммунальщики не скрывают: состояние дворов - большая проблема для Полоцка и района. Но, сложа руки, не сидят: каждый год на карте региона появляются новые благоустроенные локации.

В 2022 году помимо двух дворов в Ветрино преобразились еще 10 дворовых территорий - уже в самом Полоцке. Отремонтировали 8 тротуаров - а это свыше 6,5 тысячи квадратных метров, удобных для прогулок! Что до периферии, то на территории без исключения всех сельисполкомов работали грейдеры.

В каждом сельсовете от председателя поступает заявка, выезжаем, грейзируем. У нас в Полоцком районе установлена улично-дорожная сеть на 12 улицах. Константин Лагун, замдиректора КУП "ЖКХ Г. Полоцка"