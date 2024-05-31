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Как живет лучшая семья Минщины

Лето на старте, а значит и Международный день защиты детей. 1 июня спортивная и культурная жизнь Минска будет посвящена главным героям праздника. Пройдут соревнования по велосипедному спорту, подготовлены интерактивные выставки, музыкальные и театральные премьеры. Акции и фестивали ждут в городе детства уже завтра.

Забота о людях и поддержка семейных ценностей в Беларуси не календарный, а ежедневный приоритет. Историю одной семьи, где многодетное счастье в гармонии с природой, рассказала Александра Гойтан (подробности в видео).

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