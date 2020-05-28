Как живет пограничная застава и как готовят новое пополнение?

Под их контролем около 2000километров госграницы. В канун праздника наша съемочная группа отправилась в Гродненскую погрангруппу и узнала, как готовят новое пополнение и как живет пограничная застава.



Вручение оружия для каждого пограничника - знаковая дата, с этими автоматами парни пройдут всю службу. Уже в ближайшие месяцы бойцы выйдут на дежурство. С учетом того, что погранвойска считаются элитой, идут сюда с большим желанием. Один из бойцов нового пополнения Виталий Евмененко в рядах пограничников чуть больше недели. Говорит, пока все ожидания оправдались и даже больше.





Новое пополнение погранвойск готовится к принятию присяги

Еще недавно гражданские парни теперь полностью вживаются в новое амплуа. Но для начала обязательно освоить курс молодого бойца и специальность - инспектор пограничной службы. Уже дальше большинство парней сменит место дислокации. Кто-то отправится получать профессию водителя, повара или кинолога. Кто-то поедет на заставу. На дежурство наряд пограничников инструктирует лично командир. Начальник заставы "Польные Богатыри"Павел Шавров в должности несколько дней.Тем не менее у молодого капитана богатый опыт. Говорит, новое место дислокации мотивирует.



Граница под контролем

Пересечь пограничную полосу незамеченным практически невозможно. Вся система контроля отточена до автоматизма: нарушение, команда, выезд. Сами пограничники говорят, какая бы совершенная техника не стояла на вооружении, глаз человека и острый нюх собаки все еще точнее. К слову, именно служебные собаки - главные помощники пограничников.Гродненская пограничная группа одна из крупнейших в стране. В ее состав входят почти 2 десятка подразделений - это заставы, пункты пропуска, комендатура. В ведении группы порядка 300 км границы с Польшей и Литвой.