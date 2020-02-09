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Как живет юго-восток Могилевщины. Новая серия проекта "На контроле Президента"

Ведение бизнеса, создание новых рабочих мест, строительство жилья, повышение качества медицинского обслуживания. Уже многое сделано за время действия 235-го указа Главы государства о социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области. Но есть проблемы, которые не решены до сих пор.

Долгострои, невысокая активность инвесторов, пустующие площадки и как результат - упущенная выгода для экономик районов. К слову, под 235-й указ попали 7 районов Могилевской области. У каждого из них разные достижения. Наша съемочная группа провела свое расследование. О том, как сегодня живет юго-восток Могилевщины, смотрите новую серию проекта "На контроле Президента".

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