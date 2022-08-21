ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Как живут белорусские пенсионеры?

Потребительский внутренний рынок сохраняет свою стабильность: есть возможность при походе в магазин приобретать любую продукцию, это же касается и пенсионеров.

Дмитрий Ярошевич, замминистра экономики Беларуси:Что касается пенсий, то с 1 августа мы повысили уровень пенсий, нынешний размер пенсий посравнениюс пенсиями августа прошлого года выше на 25 %, даже если учесть инфляцию, это 18,1 - годовая инфляция на июль месяц, мы видим, что в принципе пенсия перекрывает этот темп роста инфляции.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все