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Как живут белорусские пенсионеры?
Потребительский внутренний рынок сохраняет свою стабильность: есть возможность при походе в магазин приобретать любую продукцию, это же касается и пенсионеров.
Дмитрий Ярошевич, замминистра экономики Беларуси:Что касается пенсий, то с 1 августа мы повысили уровень пенсий, нынешний размер пенсий посравнениюс пенсиями августа прошлого года выше на 25 %, даже если учесть инфляцию, это 18,1 - годовая инфляция на июль месяц, мы видим, что в принципе пенсия перекрывает этот темп роста инфляции.
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