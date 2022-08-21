Как живут белорусские пенсионеры?

Дмитрий Ярошевич, замминистра экономики Беларуси: Что касается пенсий, то с 1 августа мы повысили уровень пенсий, нынешний размер пенсий посравнениюс пенсиями августа прошлого года выше на 25 %, даже если учесть инфляцию, это 18,1 - годовая инфляция на июль месяц, мы видим, что в принципе пенсия перекрывает этот темп роста инфляции.