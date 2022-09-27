Какао: польза и противопоказания к употреблению

Какао-бобы используются в питании и лечении с давних времен. Насколько же этот продукт полезен, на что следует обратить внимание при снижении веса и диабете и какому какао стоит отдать предпочтение, рассказала врач эндокринолог, диетолог Ольга Павлова. Ее слова приводит sb.by.



Какао-порошок содержит большое количество витаминов и микроэлементов: А, E, B2, B5, B6, B9, PP, калий, кальций, магний, натрий, железо, цинк и многие другие.

При употреблении этого продуктаулучшается состояние кожи, волос и ногтей. Продукт также широко применяется в косметологии и обладает антиоксидантным действием.Более того, какао-порошок полезен для работы центральной нервной системы, улучшает концентрацию, память, стабилизирует эмоциональный фон.



Еще однимполезным свойством специалист считает улучшение энергообмена и повышение работоспособности. "Поэтому маленькому ребенку не следует давать большое количество какао, это может привести к гипервозбудимости", - советует врач.



Какаоспособствует повышению тонуса сосудов и нормализация артериального давления. Оказывается, продукт также способствует восстановлению организма после физических, умственных и психоэмоциональных перегрузок.