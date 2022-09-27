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Какао: польза и противопоказания к употреблению
Какао-бобы используются в питании и лечении с давних времен. Насколько же этот продукт полезен, на что следует обратить внимание при снижении веса и диабете и какому какао стоит отдать предпочтение, рассказала врач эндокринолог, диетолог Ольга Павлова. Ее слова приводит sb.by.
Какао-порошок содержит большое количество витаминов и микроэлементов: А, E, B2, B5, B6, B9, PP, калий, кальций, магний, натрий, железо, цинк и многие другие.
При употреблении этого продуктаулучшается состояние кожи, волос и ногтей. Продукт также широко применяется в косметологии и обладает антиоксидантным действием.Более того, какао-порошок полезен для работы центральной нервной системы, улучшает концентрацию, память, стабилизирует эмоциональный фон.
Еще однимполезным свойством специалист считает улучшение энергообмена и повышение работоспособности. "Поэтому маленькому ребенку не следует давать большое количество какао, это может привести к гипервозбудимости", - советует врач.
Какаоспособствует повышению тонуса сосудов и нормализация артериального давления. Оказывается, продукт также способствует восстановлению организма после физических, умственных и психоэмоциональных перегрузок.
Кому нельзя пить какао?
Однако какао-порошок имеет не только полезные свойства, некоторым людям стоит относиться к нему с осторожностью.
"Какие противопоказания существуют к употреблению? Первое - это гипервозбудимость, второе - это беременность, так как продукт способствует вымыванию кальция из организма, третье - подагра", - говорит специалист.
Людям, которые худеют, а также тем, кто страдает диабетом, врач советует не покупать промышленные какао-напитки, а отдавать предпочтение натуральному какао-порошку.