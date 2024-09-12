Какая инновационная продукция в Беларуси претендует на Государственный знак качества

Но много ли в Беларуси таких производителей. На этот вопрос в интервью ответила председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Елена Моргунова.

Производителей инновационной продукции много. Особенно это касается той, которая очень востребована и которая сегодня выпускается по новым трендам. Например, это электротехническая продукция, легкая промышленность, электротранспорт, деревообработка.

По словам эксперта, в Республике Беларусь много направлений, и они все конкурируют между собой. Но не должна и сниматься со счетов та продукция, к которой белорусы традиционно привыкли и которая выпускается много лет.