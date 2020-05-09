Какая атмосфера и настроение сейчас царят в парадных расчетах? Репортаж наших корреспондентов

Меньше часа остается до одного из самых главных событий сегодняшнего дня - парада. Наши коллеги продолжают следить за последними приготовлениями участников.



Какая атмосфера и настроение сейчас царят в парадных расчетах, узнаем у наших корреспондентов Виолетты Соколович и Юрия Шевчука (прямое включение).Меньше часа остается до знаменательного события, когда Виктория Сенкевич и Юрий Гроеров скажут: "Внимание! Говорит и показывает Минск! Мы ведем репортаж с места проведения военного парада, посвященного 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне". А мы продолжаем наш телевизионный марафон. Наша съемочная группа находится в самом центре, можно сказать, в сердце военной колонны. Перед стартом по проспекту Машерова, техника максимально компактно выстроилась в длину, и колонна составляет несколько сотен метров. А когда начнется движение - и вовсе растянется больше чем на три километра. А мы здесь рядом с пешим парадным расчетом отбиваем ритм, чеканим шаг, приветствуем, едем и летим вместе с военным парадом. Открывают его самые юные участники - суворовцы. Как мы видим, они в 100-процентной готовности. Сейчас мы с телеоператором, а за кадром мой коллега Александр Алешко, пройдем вдоль парадных расчетов, спросим о готовности, настроении.



Правда, обойти все 19 парадных расчетов у нас и физически нет сил, да и эфирного времени. Напомним, что здесь уже выстроились все участники парада. Непосредственно в составе пешей колонны задействованы 2 тысячи 846 человек. Суворовцы, лицеисты, военные в форме прошлых лет, десантники, пограничники, спасатели. Девушки от МВД и Министерства обороны. А еще техника и воздушный парад. И, конечно, самая зрелищная часть парада - это выступление роты почетного караула. Но не буду торопить события. Самые острые эмоции еще впереди. Скажу честно, телевизионная картинка ничуть не хуже. Камера ловит самые яркие моменты… Как я уже говорила, более 170 единиц техники будет на параде - это передовые образцы, которые находятся на вооружении Беларуси, а также новинки нашего военпрома. Танки, гаубицы, бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня. Все уже на низком старте.







С момента нашего прошлого прямого включения мы с оператором поменяли дислокацию и сейчас мы находимся во главе колонны с техникой. По традиции открывать парадные расчеты будет танк Т-34 с боевым Знаменем 5-й танковой гвардейской Краснознаменной армии, танкисты которой в ночь на 3-е июля 44-го года одними из первых с боями вошли в Минск. У нас есть возможность пообщаться с командиром легендарного "Червоного".



А сейчас мы находимся возле танка Т-72. Можно сказать, что в этом году такие машины на параде - эксклюзив. Ведь практически вся техника, которая проедет перед стелой "Минск - город-герой", не на гусеничном ходу, а на колесных шасси. Сейчас у нас есть возможность пообщаться с экипажем Т-72 и узнать у них, сложно ли управляться с такой техникой?До парада остается меньше часа, поэтому двигатели боевых машин уже начинают прогреваться.

