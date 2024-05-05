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Какая атмосфера царит на Пасху в храмах Беларуси
5 млн белорусов - столько православных в стране сегодня объединяют молитвы о Воскрешении Христовом. Пасхальная утреня завершилась. Об атмосфере в храмах рассказала Лидия Заблоцкая.
Храм святителя Николая Японского - это очень уютная деревянная церковь в минском микрорайоне Каменная Горка, которая уже 16 лет разрушает стереотип, что в храм на районе ходит мало людей. Накануне, как и сотни верующих, корреспондент АТН настраивалась духовно и готовила обрядовый хлеб. Но при этом кулич не главный повод, зачем нужно ходить в церковь на Пасху. Это символ солнца и просто угощение после Великого поста. Он не несет никакой сакральной трактовки в отличие от крашеных яиц.
Священнослужители не освящают, а благословляют и верующих, и их угощения на вкушение после поста. Наши корзинки не становятся святыней. Но красоту традиции умалять все же не будем. Главное, зачем и стоит идти в храм, - славить Христа в спасении мира и в надежде, что воскреснет душа каждого.
В день светлой Пасхи в 56 действующих церквях Минска с верующими делятся радостью Воскрешения Христа. В каждом храме проходит Божественная литургия. Священники в белых одеждах. Открыты Царские врата, и каждый может озвучивать радостную весть в колокола. Да и в принципе в церквях и за их стенами сегодня под запретом злость, грусть и все то, что окрашено в негатив.
Пасха - это день для объединения семей за столом, для прощения друг друга, ежесекундной радости. Храмы еще можно посетить. Даже в воскресенье обязательно проходит Пасхальная вечерня - очень красивая и вдохновляющая служба.
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