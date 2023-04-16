Воскресение Христово сегодня встречают более 4 с половиной миллионов белорусов. Эта конфессия - самая многочисленная в стране и объединяет православных в 1733 приходах. Дороги в храмы не пустуют и после главной всенощной пасхальной службы.

Атмосфера главного христианского события в одном из храмов Минска - в прямом включении. Подробности у Лидии Заблоцкой.

Православные верующие празднуют Пасху

Пусть весна и тепло еще не воскресло (в Минске с утра морось и около плюс 8), сотни верующих идут согреть душу в церкви. Съемочная группа АТН сейчас находится на территории храма иконы Божьей Матери "Всех скорбящих Радость". Для столицы этот собор высотой в 70 метров - второй по значимости и масштабу.

Отчасти новодел: строительство начали в 1991-м, возводят всей страной до сих пор. И если раньше освящение праздничных яств было в армейской палатке, сегодня куда больший масштаб. С 6-ти утра люди приносят традиционные пасхальные угощения и становятся частью праздничной литургии. Царские врата в иконостасе раскрываются только один раз в год. Это символ того, что Христос открыл двери в свое царство. Священники - в светлых одеждах.

И кроме канонов, просят верующих отказаться от хандры и злых мыслей. Исключительно только радостное настроение, чтобы любовь и жизнь снова победила смерть.

Сейчас же здесь внутри собора - божественная литургия Иоанна Златоуста. Под песнопениями хора - более сотни верующих.