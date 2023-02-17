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Какая боль в спине может быть признаком развития онкологического заболевания
Боль в спине, отдающая в обе ноги, может быть признаком развития онкологического заболевания. Такое заявление сделал Сергей Агапкин, врач-реабилитолог, телеведущий.
Доктор отметил, что причины боли в спине могут быть и не настолько серьезными. "Состояние, когда у человека появляются боли в спине, которые отдают в две ноги, в неврологии относится к красным флагам. Помимо стандартных причин (болезненности мышц, суставов, связок и дисков) это могут быть тяжелые, иногда даже угрожающие жизни состояния. Такой симптом может быть проявлением онкологических заболеваний", -цитируетsb.by.слова доктора Сергей Агапкин.
По словам врача, боль в спине, отдающая в обе ноги, также может указывать на синдром сдавления спинномозгового канала и воспалительные процессы.
"Инфекционно-воспалительные процессы в таком случае нечасто встречаются, но они тоже могут поражать позвоночник. Каждый раз, когда врач слышит, что у пациента боль в пояснице отдает в две ноги, это однозначный сигнал отправить его на дополнительное инструментальное обследование, которое может включать в себя анализ крови на предмет появления С-реактивного белка, скорости оседания эритроцитов, а также магнитно-резонансную томографию, чтобы определить, есть ли объемные образования", –сказал Сергей Агапкин.
Фото: с сайта pixabay.com
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