Какая идея укрепляет союзы государств и почему Западу нас не одолеть - в "Простой экономике"

Главная идея любой интеграции государств - все делать для людей, особенно, когда Запад пытается сеять раздор. Сейчас для активного развития единой евразийской экономики важно устранить барьеры и ограничения.

Что следует позаимствовать ЕАЭС у Союзного государства? Почему так важно укреплять интеграцию на постсоветском пространстве?

Алексей Авдонин разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики. Авторская рубрика "Простая экономика" - прямо сейчас.

В условиях разрушения старого однополярного мира нам, странам евразийского пространства, необходимо держаться вместе и укреплять взаимную экономику.

Наш Президент на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым четко указал, что основой крепких межгосударственных отношений является экономика. "Будет экономика - будет и политика, и дипломатия, и военные отношения", - сказал Александр Лукашенко.

Для этого необходимо кооперироваться и создавать, финансировать совместные предприятия. Но для активного развития единой евразийской экономики важно устранить ряд проблем - убрать всякие барьеры и ограничения. Необходимо договориться по энергетическим вопросам, создать равные возможности государствам, сформировать единые рынки газа, нефти - общий такой рынок в рамках Евразийского экономического союза.

ЕАЭС необходимо позаимствовать у Союзного государства Беларуси и России главную идею - все делать для людей: открывать границы, обеспечивать полную свободу для перемещения рабочей силы и взаимных поездок жителей стран Союза.

Внешние обстоятельства и напряженная ситуация определяют сейчас необходимость интенсивно развивать именно экономическую направленность Евразийского экономического союза.

Одновременно Лукашенко подчеркнул: "У нас в Союзном государстве есть и политическая, и дипломатическая составляющие, и военная, чего нет в ЕАЭС".

Сейчас важно перенимать лучшее от Союзного государства, а СНГ в свою очередь - от ЕАЭС!

Наш Президент четко резюмировал: на постсоветском пространстве сложились разные форматы объединений - ЕАЭС, СНГ и Союзное государство. C точки зрения глубины интеграции на самом низком уровне находится СНГ. Сейчас важно подтянуть Содружество Независимых Государств и ориентировать дальнейшее его становление на уровень развития Евразийского экономического союза.

Почему так важно углублять интеграцию на постсоветском пространстве?

Англосаксонский мир на протяжении веков свою глобальную политику строил на тиражировании раздора между братьями, союзниками и партнерами.

Всегда легче разбить противника в одиночку, когда он один на один остается с алчной политической, экономической и военной машиной Запада.

Когда есть крепкие союзы государств, сильная взаимная экономика, финансы и наличие сил и средств для самозащиты, тогда ни НАТО, ни другие псевдомиротворческие структуры не смогут захватить и разорить суверенные страны.

Вот поэтому наш Президент и призывает усилить кооперацию, повысить уровень интеграции ЕАЭС и СНГ.

Впереди дальнейшее противостояние с Западом, так просто он не сдаст свои позиции доминанта в глобальном мире.

Но ход истории не остановить - США теряют прежнее величие!

А нам тем временем нужно идти своим путем и развивать собственные союзы.

Шаг за шагом!

Так, в рамках реализации единой промышленной политики Союзного государства в феврале 24-го минпромы Беларуси и России подписали план мероприятий на 2024-2026 годы.

В рамках Союза мы развиваем свою микроэлектронику, станкостроение, лифтостроение, машиностроение и авиацию.

Это позволяет создать новые рабочие места и повысить благосостояние.