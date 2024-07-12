Какая хитрость комбата Владимирова помогла выиграть сражение и забрать трофейное немецкое оружие

22 июня 1941 года лейтенант милиции Константин Владимиров прибыл в Могилев. Вскоре он возглавил сводный батальон милиции для обороны города, который был сформирован 1июля этого же года. В него входили милиционеры Могилева, курсанты Минской и Гродненской школ милиции.

Потерпев неудачу на подступах кМогилеву в районе д. Буйничи, где только за один день, 12 июля, гитлеровцы потеряли 39 танков, враг решил прорвать оборону на второстепенных участках, захватить Могилевский железнодорожный узел с северной стороны.

Гитлеровцы искали слабое звено в обороне Могилева, город охватывали все плотнее. На легковооруженный батальон милиции надвигалась тяжелая техника.

13 июля произошло первое крупное боестолкновение. Немцы вдвое превосходили силой - два батальона мотопехоты напали на деревни Пашково и Гаи. Не выдержав наступления, Пашково было оставлено. Владимиров, видя, что не удержит Гаи, вывел оттуда своих бойцов, оставив несколько красноармейцев и милиционеров, чтобы создать видимость обороны в д. Гаи. Евгений Коваленок, председатель Могилевского областного Совета ветеранов ОВД и внутренних войск

Несколько бойцов, оставшихся в деревне, перебегали с места на место и стреляли по врагу, создавая видимость, что основные силы оборонявшихся все еще в окопах.

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Враг, не заметив перегруппировки, обрушил на деревню ураганный огонь, впустую расходуя сотни снарядов. А когда фашисты пошли в атаку, их встретили перекрестные кинжальные пулеметно-ружейные выстрелы с флангов. Бой оказался коротким, ошеломленный враг отступил.

Немцы обрушили весь боезапас на Гаи, чтобы прорвать первую линию, рассказывает Евгений Коваленок. "Но когда они пошли в атаку, бойцы Владимирова ударили с фланга. И тогда они захватили первые трофеи - станковый пулемет, большое количество гранат, немецкие автоматы. Сами владимировцы были вооружены только винтовками, бутылками зажигательной смесью".

Замысел Владимирова удался. Немецкая артиллерия била по пустым домам и укреплениям. А легковооруженный батальон смог остановить натиск противника и зачистку деревни. Застав неприятеля врасплох, защитники в синих гимнастерках получили трофейное оружие.

"Батальон милиции отбил 6 атак превосходящих сил противника, поддерживаемым артиллерийско-минометным огнем и авиацией. Уничтожил до 400 солдат и офицеров, 30 взято в плен. Наши потери: пало 118 бойцов, сержантов и средних командиров. Из оставшихся в строю каждый второй ранен. В ходе седьмой атаки враг захватил Старое Пашково. Планирую контратаку всеми наличными силами для восстановления положения. На исходе боеприпасы. Продержусь 10-12 часов. Прошу помощи".

18 июля гитлеровцы, подтянув новые силы, двинулись на значительно поредевший милицейский батальон.

Раненый капитан Владимиров поднял своих бойцов в контратаку. Схватка была короткой. Пробежав несколько метров навстречу приближавшемуся немецкому танку, был убит Павел Бурмистренок. Разорвавшийся снаряд сотнями осколков ударил по комбату Владимирову. Пали на поле боя милиционеры Касьянов, Серков, Кутаков и многие другие.

Агентство теленовостей подготовило фильм, посвященный милицейскому батальону Владимирова, который в июле 1941 года вместе с красноармейцами оборонял подступы к Могилеву. Вместе с горожанами противостоять немецко-фашистским захватчикам готовились и милиционеры, в том числе и молодые курсанты. Ценой собственной жизни защитники до конца обороняли рубеж.