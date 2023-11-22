Какая хитрость помогла определить, откуда шли деньги на финансирование Майдана - рассказал экс-нардеп Украины

Я послал своих сотрудников проследить, что же они получают. Самолет Lufthansa в аэропорту Борисполь привез дипломатическую почту. Для того чтобы ее разгрузить, отправили две машины. Мы сняли, правда, с большого расстояния. Подъехали две машины: одна - гигантский лимузин с флажками Соединенных Штатов, посольская машина с дипломатическими номерами, а вторая - инкассаторский броневик. Основной объем дипломатической почты шел в этот броневик.

Олег Царев, экс-нардеп Украины