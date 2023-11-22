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Какая хитрость помогла определить, откуда шли деньги на финансирование Майдана - рассказал экс-нардеп Украины
Кто стоял за финансированием структур, которые готовили украинцев к кровавому государственному перевороту, последствия которого мир ощущает до сих пор, в программе "Тренды" рассказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев.
Еще в ноябре 2013-го (за месяц до начала Евромайдана) он предупреждал: эти события спровоцированы западными спецслужбами и США.
Финансирование началось во времена Кеннеди, когда громадное количество фондов объединили в одну структуру, говорит политик. "1 % бюджета Соединенных Штатов выделялся на всевозможные гранты и финансирование разных СМИ и различных движений", - отметил он.
Смотрите программу "Тренды" ЗДЕСЬ
Однако, по его словам, финансирование Майдана шло уже совершенно по другим каналам. "Один из таких каналов мы выявили, - вспоминает Олег Царев. - Все страны следят за дипломатической почтой, которая приходит в посольство. Естественно, никто вскрывать эту почту не имеет права, но взвешивать никто не запрещает. Когда начался Майдан, посольство Соединенных Штатов начало получать дипломатическую почту раз в 100 больше, чем обычно".
Я послал своих сотрудников проследить, что же они получают. Самолет Lufthansa в аэропорту Борисполь привез дипломатическую почту. Для того чтобы ее разгрузить, отправили две машины. Мы сняли, правда, с большого расстояния. Подъехали две машины: одна - гигантский лимузин с флажками Соединенных Штатов, посольская машина с дипломатическими номерами, а вторая - инкассаторский броневик. Основной объем дипломатической почты шел в этот броневик.
Политик напомнил, что в то время произошла реформа американского доллара, изменился дизайн. "И мы обнаружили, что весь Киев наводнен новыми купюрами", - обратил внимание экс-нардеп Украины.
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