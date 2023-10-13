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Какая она - белорусская женщина? Статистический портрет составили в Белстате
Ежегодно 14 октября в Беларуси отмечается День матери. Информационный отчет о современной белорусской женщинеопубликовал Национальный статистический комитет Республики Беларусь.
Так, по данным Белстата, в Республике Беларусь на 1 января 2023 года проживали4 млн 59,9 тыс. женщин в возрасте от 18 лет и старше. Это 55,1 % от всей численности населения нашей страны. Большинство - 83, 4 % - это белоруски. 76,3 % из них проживают в городах или поселках городского типа. 63 % имеют послевузовское, высшее или среднее специальное образование.
Более половины представительниц прекрасногопола - 56,7 % - состояли в браке. В среднем белоруски рожают своего первенца в 27 лет. Средний же возраст при рождении ребенка в Беларуси составляет 30,1 года. 48 % белорусских мамочек имеет двух детей. При этом в репродуктивном возрасте - от 15 до 49 лет - находятся2,13 млнженщин страны.
Многие белорусские женщины успешны и в карьере, и в семье. По данным статистического комитета,52,3 %руководителей в Беларуси - женщины. Из них59,5 %имеют несовершеннолетних детей.
Беларусь - комфортная для материнства страна
Число женских консультаций в учреждениях здравоохранения достигло 158. Что касается врачей акушеров-гинекологов, то их, по данным Минздрава,3001 человек. То есть по 6 врачей на 10 тыс. белорусок.
1087 представительниц прекрасного пола в 2022 году стали мамами благодаря методу экстракорпорального оплодотворения, что на 375 больше, чем в 2021-м.
Образованы, трудолюбивы, ориентированы на семейные ценности и просто красавицы - такими словами можно охарактеризовать современных белорусских женщин.
Белтелерадиокомпания присоединяется кпоздравлениям, звучащим в этот день, и желает всем мамочкам мира, добра, счастья и душевного спокойствия.
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