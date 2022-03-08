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Какая она - современная белорусская женщина: немного статистики
В нашей стране, по данным переписи населения, проживают более 5 миллионов белорусок.
Это значит - представительниц прекрасного пола чуть больше, чем мужчин. Гендерное равенство соблюдается в полном объеме. Благодаря проводимой политике обеспечиваются равные права мужчин и женщин, причем как в экономике, так и в социальной сфере.
Если говорить об образовании - более 40 % имеют высшее образование и несколько раз в неделю занимаются спортом. Что касается работы, то самые популярные сферы у дам - здравоохранение и образование.
Реже можно заметить женщин в строительной форме или за рулем сельской техники. Всего в трудоспособном возрасте уровень занятости у женщин почти 85 %.
Женщины представлены и в управлении. Среди госслужащих - более 70 %. Из них на должностях руководителей организаций и их заместителей - почти 60 %. В органах судебной власти более 70 % женщины.
При этом дамы - активные интернет-пользователи. Почти 87 % находятся в Сети ежедневно. Что касается молодых девушек до 24 лет, то чуть ли не 100 % из них активно используют Всемирную паутину.
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