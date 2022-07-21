Какая погода ожидает белорусов с 22 по 27 июля

В Беларусь наконец вернулось тепло, но следующая неделя принесет осадки. Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.



"Постепенно погода в Беларуси снова начинает приобретать летние черты: температурный фон повышается и приближается к значениям, характерным для третьей декады июля, а по юго-западу страны и вовсе превышает их на 1-2 градуса", - прокомментировали в Белгидромете.



В пятницу, 22 июля, в Беларуси ожидается теплая, а по западу страны очень теплая погода. Температурный фон будет в основном на 1-4 градуса, а по западу местами и на 5-6 градусов превышать климатическую норму. При повышенном фоне атмосферного давления существенных осадков по республике не прогнозируется. Ночью и утром местами по стране будет сгущаться слабый туман. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Температура воздуха в ночные часы составит плюс 12-17 градусов, а по западу столбик термометра поднимется до плюс 19 градусов. Днем воздух прогреется до 25-30 градусов тепла, а по западу Беларуси достигнет максимума и достигнет плюс 31-33 градуса.



В субботу, 23 июля, с территории Польши на западные районы нашей страны сместится атмосферный фронт, который обусловит ночью по западу, а утром и днем местами по стране кратковременные дожди с грозами. Ночью температура воздуха будет колебаться от плюс 12 до плюс 19 градусов тепла. Днем температура воздуха составит плюс 24-30 градусов, а по югу достигнет отметки в плюс 32 градуса.



В воскресенье, 24 июля, характер погоды изменится. Беларусь окажется в зоне активных атмосферных фронтов, поэтому на большей части территории страны ожидаются дожди. Местами они будут достигать критериев сильных и сопровождаться грозами. Днем при грозах ожидается усиление ветра до сильного порывистого. Температура воздуха ночью будет плюс 14-20 градусов, а днем будет колебаться от плюс 19 градусов по северо-западу до плюс 30 градусов по юго-востоку республики.







В понедельник, 25 июля, зона атмосферного фронта будет располагаться по восточной половине республики и здесь пройдут кратковременные дожди, местами они будут сопровождаться грозами. При этом ночью температура воздуха составит плюс 11-17 градусов, а днем по республике ожидается 20-27 градусов тепла.



Во вторник, 26 июля, фон атмосферного давления подрастет и погода прогнозируется преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ночью температура воздуха будет колебаться от плюс 10 до плюс 16 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 23-28 градусов, а по юго-западу до 30 градусов тепла.



По предварительному прогнозу, в среду, 27 июля, очередной атмосферный фронт с Западной Европы принесет новую порцию дождей. При этом сохранится теплая погода с температурным фоном около климатической нормы и на 1-4 градуса выше нее.