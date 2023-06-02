ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Какая погода ожидает белорусов в первые выходные лета

Не летняя погода будет в стране на предстоящих выходных: ночные заморозки, преимущественно без осадков и чуть выше 20 градусов тепла днем. Прохладнее всего будет в субботу. 3 июня температура воздуха днем прогреется максимум до +19°С, ночью столбик термометра опуститься до минус 2 градусов. В воскресенье станет чуть теплее, но сохранятся облачность и низкие ночные показатели.

В воскресенье воздух по стране прогреется до 16 - 23 градусов. Вместе с тем под влиянием области повышенного атмосферного давления в Республике обойдется преимущественно без осадков.
Марина Грицкевич, замначальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии

Как отмечают специалисты, такой характер погоды ниже климатической нормы. Летнего зноя, как и обильных дождей, не стоит ожидать и на следующей неделе.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все