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Какая погода ожидает белорусов в первые выходные лета
Не летняя погода будет в стране на предстоящих выходных: ночные заморозки, преимущественно без осадков и чуть выше 20 градусов тепла днем. Прохладнее всего будет в субботу. 3 июня температура воздуха днем прогреется максимум до +19°С, ночью столбик термометра опуститься до минус 2 градусов. В воскресенье станет чуть теплее, но сохранятся облачность и низкие ночные показатели.
В воскресенье воздух по стране прогреется до 16 - 23 градусов. Вместе с тем под влиянием области повышенного атмосферного давления в Республике обойдется преимущественно без осадков.
Как отмечают специалисты, такой характер погоды ниже климатической нормы. Летнего зноя, как и обильных дождей, не стоит ожидать и на следующей неделе.
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