Какая погода ожидает белорусов в первые выходные лета

Не летняя погода будет в стране на предстоящих выходных: ночные заморозки, преимущественно без осадков и чуть выше 20 градусов тепла днем. Прохладнее всего будет в субботу. 3 июня температура воздуха днем прогреется максимум до +19°С, ночью столбик термометра опуститься до минус 2 градусов. В воскресенье станет чуть теплее, но сохранятся облачность и низкие ночные показатели.