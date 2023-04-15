Какая погода ожидается в Беларуси 15 и 16 апреля

Дожди, мокрый снег и по югу до плюс 17 градусов ожидается в Беларуси 15 и 16 апреля, передает БЕЛТА по информацииРеспубликанского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу погодные условия будет определять в основном юго-западная периферия антициклона с центром над Белым морем. Лишь днем по юго-западной половине Беларуси скажется влияние атмосферного фронта, ожидается преобладание облачной погоды. Ночью местами по стране пройдут небольшие дожди. Утром и днем по юго-западной половине прогнозируются кратковременные дожди. Ветер восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью будет в пределах от плюс 2 до плюс 8 градусов, а днем - от 6 до 12 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти.

В воскресенье территория Беларуси будет находиться в зоне влияния малоподвижного фронтального раздела. Сохранится преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, ночью и утром возможен мокрый снег). В ночные и утренние часы в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит минус 1 - плюс 6 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от плюс 5 градусов по северу до плюс 17 градусов по югу Беларуси.