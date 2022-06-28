Какая погода ожидается в Беларуси 29 июня?

Погодные условия будет определять атмосферный фронт, смещающийся с Финского залива. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Местами грозы. Ветер восточной четверти, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +17.. +22°С, днем от +24°С по северо-востоку до +34°С по юго-западу страны. Местами по Брестской области +35.. +36°С.