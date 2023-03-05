Схватка зимы и весны продолжается. Какая погода ждет белорусов на следующей неделе

Синоптик Дмитрий Рябов назвал март "вполне зимним" и предупредил о неустойчивомхарактере погоды в Беларуси с 6 по 12 марта, пишетБелТА.

Рассказывая о погоде на предстоящую неделю, Рябов сообщил,что стоит ожидать снегопады, дожди, порывистый ветер. Вторая неделя марта ознаменуется также резкими перепадами атмосферного давления и температуры воздуха, что может отразиться на самочувствии.

Синоптик также добавил, что область высокого атмосферного давления придет вместе с влажными воздушными массами из Западной Европы. Беларусь ожидают разнообразные, но скоротечные осадки, а также гололедица.

По информации Рябова, впонедельник, 6 марта,по стране ждем от +2до -2°C, вовторникот +4до -2°C.

На 8 Марта, всреду, ожидаются более теплые воздушные массы с юга. При этом в прогнозе также есть и снег, мокрый снег на основной части территории Беларуси.

"Ночью всредубудет от +2 по югу до -8°C по северо-востоку. Днем от +1 до +6", - сказал Рябов.

Счетвергана Беларусь будет надвигаться активный циклон с Балтийского моря: придут атмосферные фронты с северо-запада, ожидаются осадки.

"Ночью от -1 °Cпо юго-западу до -6°Cпо северу. Днем вчетвергот 0 до +3, впятницуот -2 по северо-западу до +6 по юго-западу", - рассказал о погоде на вторую половину недели синоптик.