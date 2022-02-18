Какая выгода Западу от развала Украины - обсудят эксперты "Клуба редакторов"

Якобы вторжение в Украину - это спланированная операция. Западу очень выгодно спровоцировать конфликт в нашем регионе. Такое мнение прозвучало во время очередного заседания "Клуба редакторов". Эксперты отметили, что Вашингтон годами из Европы тянет деньги и соки, и делается все, чтобы нарисовать вокруг Беларуси и России образ врага.



Какая выгода Западу от развала Украины и почему американские и британские СМИ никогда не признают свою неправоту? Вся правда о кураторах протестов в Беларуси и кукловодах в Европе. Смотрите в "Клубе редакторов" сразу после "Панорамы".