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Какая выгода Западу от развала Украины - обсудят эксперты "Клуба редакторов"

Якобы вторжение в Украину - это спланированная операция. Западу очень выгодно спровоцировать конфликт в нашем регионе. Такое мнение прозвучало во время очередного заседания "Клуба редакторов". Эксперты отметили, что Вашингтон годами из Европы тянет деньги и соки, и делается все, чтобы нарисовать вокруг Беларуси и России образ врага.

Какая выгода Западу от развала Украины и почему американские и британские СМИ никогда не признают свою неправоту? Вся правда о кураторах протестов в Беларуси и кукловодах в Европе. Смотрите в "Клубе редакторов" сразу после "Панорамы".

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