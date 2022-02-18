3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Какая выгода Западу от развала Украины - обсудят эксперты "Клуба редакторов"
Якобы вторжение в Украину - это спланированная операция. Западу очень выгодно спровоцировать конфликт в нашем регионе. Такое мнение прозвучало во время очередного заседания "Клуба редакторов". Эксперты отметили, что Вашингтон годами из Европы тянет деньги и соки, и делается все, чтобы нарисовать вокруг Беларуси и России образ врага.
Какая выгода Западу от развала Украины и почему американские и британские СМИ никогда не признают свою неправоту? Вся правда о кураторах протестов в Беларуси и кукловодах в Европе. Смотрите в "Клубе редакторов" сразу после "Панорамы".
Президент
Все
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Политика
Все
Общество
Все
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
Эксперты поделились мнением о Всемирном саммите по климату
Андрей Кунцевич рассказал, какого контента не хватает российскому и белорусскому зрителю
Ирина Левкович провела прием граждан в Витебске - с какими вопросами обращались жители города
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все