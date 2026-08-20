Какие инструменты работают в Беларуси, чтобы защититься от кибермошенников

В первом полугодии 2026 года количество зарегистрированных киберпреступлений в Беларуси увеличилось на 16 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Наиболее динамично растут кибервымогательства и кибермошенничество. Однако есть и позитивные изменения: хищения путем модификации компьютерной информации снизились на 11 %, а преступления, связанные с незаконным оборотом платежных средств, сократились более чем на 60 %. О том, как защитить себя от мошенников и какие новые инструменты появились у граждан, рассказал замначальника управления ГУ цифрового развития предварительного следствия СК Беларуси Леонид Мельник в "Актуальном интервью".

Кибермошенничество остается превалирующим видом преступлений, занимая более 60 % в структуре киберпреступлений. Наиболее распространенный способ - "вишинг" (звонки от имени правоохранительных органов и банков), который используется в 40 % случаев. На втором месте - продажа несуществующих товаров и услуг через соцсети и торговые площадки. "Кибервымогательства демонстрируют наиболее динамичный рост - 127 %. Это требует повышенного внимания. В то же время нам удалось снизить количество хищений путем модификации компьютерной информации на 11 % благодаря совместным усилиям правоохранительных органов", - отметил специалист.

Злоумышленники используют утечки данных из баз маркетплейсов, банков и других организаций. На основе этих данных они фильтруют потенциальных жертв, деля их на две категории: малолетние граждане (до 13 лет), у которых еще не развито критическое мышление, и люди старше 50 лет, у которых к этому возрасту накоплены финансовые ресурсы. "После контакта с мошенником в базу данных вносится отметка. Если вы не поддались на уловку, звонки, скорее всего, прекратятся. Но если перенесли разговор на завтра - ждите повторного звонка", - предупредил Леонид Мельник.

Самое главное правило - не продолжать телефонный диалог. Положите трубку и сообщите о звонке близким. "Если вас выводят на перевод денег на "безопасный счет" - ни в коем случае не делайте этого. Предупредите родственников, особенно пожилых. Ваш голос может быть записан и использован для звонков вашим близким", - предупредил представитель Следственного комитета.

По инициативе Следственного комитета создан интернет-ресурс "Проверь.Бел", где аккумулируются сведения о мошеннических учетных записях в соцсетях и мессенджерах. Граждане могут проверить любой аккаунт или интернет-ресурс перед покупкой. "Если вы видите рекламу в Instagram и сомневаетесь, зайдите на "Проверь.Бел" и проверьте, не внесена ли эта учетная запись в перечень мошеннических", - пояснил Леонид Мельник.