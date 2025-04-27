Какие исследования аллергических заболеваний есть в Беларуси и как минимизировать риски аллергии

Долгожданная весна добавила в жизнь белорусов яркие краски, но для некоторых этот сезон не только про романтику, а про настоящую битву с невидимым врагом. Пока одни вдыхают аромат сирени, другие вооружаются платками и антигистаминными препаратами.

До трети жителей страны страдают аллергией. Выяснили, почему березы и одуванчики объявили "пыльцевую тревогу", как пережить весну без слез.

Люди часто удивляются, что только-только сошел снег, никакой пыльцы в воздухе нет, пух не летает, а уже появляются симптомы аллергии. При этом бояться стоит не ярких экзотических цветов, а порой самых незаметных представителей пейзажа средней полосы.

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Наиболее опасна даже белая береза под вашим окном. В Беларуси каждый третий к маю превращается в ходячий платок. Но не спешите винить природу. Это не деревья злодеи, а наш иммунитет просто слишком усердствует. Мы проконсультировались с экспертами и заодно развеяли несколько мифов о болезни.

История сезонного поллиноза многовековая и однажды даже повлияла на ход истории. Серьезнейший приступ аллергического насморка у Наполеона Бонапарта случился во время сражения при Ватерлоо. Некоторые исследователи полагают, что именно аллергия императора помешала французам выиграть бой. Однако белорусам, страдающим аллергией на весну, в это воскресенье пришлось дать настоящий бой своему недугу. Из-за активного цветения березы карта пыльцы в Беларуси стала красной.

"Во всем мире выросла за последние 20 лет заболеваемость аллергическими болезнями, в том числе и по пыльцевой аллергии среди детей и среди взрослой популяции населения. Такая же тенденция сохраняется и в Беларуси. Тому есть несколько причин. Подросло то поколение детей, которое было сенсибилизировано, получило генетику от родителей, которые уже имеют измененный микробиом. Гигиеническая теория, которую предложили американские аллергологи в 1986 году, предполагает, что дети, рожденные в 1960-70-х годах, имели меньше контактов с различными патогенами, гельминтами, вирусами, бактериями, другими агентами и выросли в более чистой среде", - рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, кандидат медицинских наук, врач-аллерголог Антонина Осипова.

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У каждого свои так называемые любимчики: береза, тополь, дуб, ясень, ива, злаки, полынь. Чаще всего срабатывает микс. Один отцвел, второй подоспел. Весна в средней полосе как трехмесячный квест "выжить любой ценой".

"Самая моя страшная ситуация была, когда мне было 12 лет. Мы пошли с подружками играть в прятки возле дома, там у нас высаживали кукурузные поля. Буквально через 15-20 минут я поняла, что у меня начинается приступ аллергии. Подружки под руки вели меня до ближайшего здания. Я очень быстро опухла, начала задыхаться - это все-таки отек Квинке. Вызвали скорую, сделали уколы, я отошла. Но, наверное, еще дня три я принимала таблетки. Потому что бывает, если вовремя не выпить или не вколоть антигистамин, могут быть чреватые последствия. В каждой моей сумочке есть пластинка антигистаминных таблеток", - поделилась своей историей жительница Минска Елизавета Сенчук.

Прежде чем бороться или убегать от аллергенов, надо узнать, что именно тревожит организм. Самое простое - сделать кожную пробу. Это процесс нанесения на кожу потенциальных аллергенов. Такая диагностика наиболее распространена во всех странах благодаря простоте и удобству. Риск анафилактической реакции при проведении пробы крайне минимален, а учитывая, что все проводится в укомплектованном процедурном кабинете, пациент может быть спокоен, потому что одного его с бедой не оставят.

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Татьяна Дубровская, врач-аллерголог РНПЦ "Мать и дитя":

"Тестирование мы проводим в осенний период. Делается кожная скарификационная проба. Эффективность тестов составляет 100 %, потому что это классическая аллергическая болезнь. Результат оценивается через 20 минут. Мы вакцинируем от аллергии, называется это лечение аллерген-специфической иммунотерапией".

Почему появляется аллергия на то или иное вещество, сегодня никто однозначно не ответит. Специалисты заявляют, что речь идет о полифакторном заболевании, то есть о реакции, возникающей благодаря одновременно нескольким факторам, включая внешние раздражители, особенности организма и наследственность.

Белорусские ученые вновь удивляют своевременными решениями. Чиповая тест-система, разработанная Институтом биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, позволяет определить более 200 аллергенов за раз. Такое изобретение сможет определять, какие именно аллергены вызовут у пациента наиболее острую и опасную для жизни реакцию, а также по ней можно будет предсказать, перерастет ли ребенок свою аллергию или она останется с ним навсегда.

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"Наш микрочип представляет собой небольшую подложку, на которую нанесены 200 аллергенов различных групп - клещи, деревья, травы, домашние животные, пищевые аллергены и многие другие. Ключевым преимуществом данной диагностической тест-системы по сравнению с аналогами является возможность единовременного экспресс-анализа сразу по широкой панели аллергенов. Мы инкубируем микрочип с сывороткой крови человека, причем для проведения анализа достаточно всего одной капли сыворотки крови. Если у человека есть аллергия, то в его крови содержатся особые антитела, которые связываются с аллергенами, которые непосредственно являются причинными для заболевания. И затем мы визуализируем это связывание с помощью флуоресцентного зонда на специализированном сканере. То есть на выходе получается яркая картинка, если есть свечение, то есть флуоресцентный сигнал, значит, у человека есть аллергия конкретно к данному аллергену. Если нет свечения, значит, к данному аллергену аллергии нет", - рассказала младший научный сотрудник Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Анастасия Давыденко.