Какие изменения принес белорусам февраль

На календаре 1 февраля, значит, традиционно для белорусов вступает в силу ряд новаций. Большинство из них в социальной сфере, рост доходов ощутят как пенсионеры, так и мамы, которые находятся в отпуске по уходу за детьми.

В Беларуси с 1 февраля новый бюджет прожиточного минимума. Он добавил чуть больше 2 % и теперь составляет почти 448 рублей.

Вслед за ним автоматически пересматриваются различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты. Повысились в том числе и возрастные доплаты к пенсиям. Их получают 540 тыс. белорусов в возрасте от 75 лет и старше.

Весомее станут и пособия для семей, которые воспитывают детей. Так, при рождении первого ребенка выплатят почти 4,5 тыс. рублей. На второго и последующих теперь положено 6 тыс. 300 рублей. Перерасчету подлежат и другие детские выплаты, которые исчисляются уже не от БПМ, а от средней зарплаты по стране.